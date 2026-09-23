Cayeron las ventas en supermercados, mientras que shoppings mostraron leve repunte en julio

Las ventas en supermercados cayeron 2,1% interanual en julio de 2026, mientras que las de los centros de compras crecieron 1,9% en el mismo período, según las encuestas difundidas por el INDEC. Las cifras están medidas a precios constantes, por lo que reflejan la evolución de las ventas descontando el efecto de los precios.

Frente a junio, la serie desestacionalizada mostró una baja del 0,7% en supermercados y una suba del 0,5% en centros de compras. El contraste también apareció en el balance del año: entre enero y julio, las ventas acumularon caídas del 2,7% y del 2%, respectivamente.

La facturación de los supermercados a precios corrientes alcanzó los $2,59 billones en julio, un 25,8% más que un año antes. Ese aumento nominal no implicó que se vendieran más productos: en la medición a precios constantes, las ventas retrocedieron.

Cómo se pagaron las compras en supermercados

Las tarjetas de crédito concentraron el 41,9% de la facturación de las grandes cadenas, seguidas por las tarjetas de débito, con el 25,9%. El efectivo representó el 16,6% y otros medios de pago, entre ellos billeteras virtuales y códigos QR, reunieron el 15,6%.

La compra presencial explicó el 96,9% del monto facturado y las operaciones por canales en línea, el 3,1%. El ticket promedio se ubicó en $34.981, un 16,5% por encima del registrado en julio de 2025.

El informe también registró una baja del empleo en las cadenas relevadas. El personal ocupado fue de 95.383 asalariados, un 4,6% menos que un año atrás.

Qué pasó en los centros de compras

Los centros de compras facturaron $707.774 millones a precios corrientes, con una suba nominal interanual del 23%. A diferencia de los supermercados, sus ventas también crecieron al descontar el efecto de los precios, aunque el acumulado de enero a julio permaneció en terreno negativo.

Indumentaria, calzado y marroquinería fue el rubro con mayor participación en la facturación, con el 30,6%. Le siguieron patios de comidas, alimentos y kioscos, con el 20,8%; ropa y accesorios deportivos, con el 14,8%; y electrónicos, electrodomésticos y computación, y diversión y esparcimiento, ambos con el 7,8%.

En términos de facturación nominal, los 24 partidos del Gran Buenos Aires encabezaron el relevamiento regional con $229.215 millones. Luego se ubicaron la Ciudad de Buenos Aires, con $208.798 millones, y la Región Pampeana, con $145.662 millones. La Patagonia presentó la mayor suba porcentual interanual a precios corrientes, del 30,8%.