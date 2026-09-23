Oscar 2027: cuáles son las cuatro películas argentinas preseleccionadas para representar al país

Las películas argentinas preseleccionadas para los Oscar 2027 ya fueron definidas y cuatro producciones quedaron en carrera para representar al país en la categoría Mejor Película Internacional: "El Partido", "La Virgen de la Tosquera", "Nuestra Tierra" y "Parque Lezama".

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina deberá elegir ahora cuál de los cuatro títulos será enviado oficialmente a la Academia de Hollywood. La selección nacional no implica una nominación automática: la producción elegida deberá atravesar posteriormente el proceso internacional hasta llegar, eventualmente, a la lista definitiva de candidatos.

La próxima ceremonia de los Premios Oscar está prevista para el 14 de marzo de 2027. Como antecedente inmediato, "Belén", dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, fue la representante argentina para la edición anterior. En tanto, "La Virgen de la Tosquera" ya fue seleccionada para representar al país en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya 2027.

"El Partido", el recuerdo de Argentina-Inglaterra de 1986

Dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, “El Partido” es un documental inspirado en el libro homónimo publicado en 2016 por el periodista Andrés Burgo. La producción reconstruye el histórico encuentro entre Argentina e Inglaterra disputado el 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca, durante el Mundial de México.

La película aborda el partido desde una perspectiva que excede lo deportivo y recupera el contexto político, social y emocional de un encuentro disputado apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas. Tiene una duración de 91 minutos, exactamente el tiempo que duró aquel recordado enfrentamiento.

Jorge Valdano y Gary Lineker son los principales narradores, mientras que también participan Ricardo Giusti, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri, Peter Shilton y John Barnes. El documental incorpora además material de Carlos Bilardo y Bobby Robson y el testimonio del árbitro Ali Bennaceur.

EL PARTIDO | Tráiler oficial.

"La Virgen de la Tosquera", terror inspirado en Mariana Enríquez

“La Virgen de la Tosquera”, dirigida por Laura Casabé, está basada en relatos de Mariana Enríquez y se convirtió en una de las producciones nacionales con mayor convocatoria del año. La historia transcurre durante el verano de 2001, en medio de la crisis económica y social argentina.

La trama sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas del conurbano bonaerense enamoradas de Diego, su amigo de la infancia. La aparición de Silvia, una mujer mayor que despierta el interés del joven, altera el vínculo del grupo y lleva a Natalia a recurrir a su abuela Rita y a un universo atravesado por hechizos y magia.

La adaptación toma elementos de “El carrito” y “La Virgen de la Tosquera”, incluidos en “Los peligros de fumar en la cama”. Con guion trabajado por Casabé y Benjamín Naishtat, combina el relato de crecimiento adolescente con terror y elementos sobrenaturales. La película está disponible en HBO Max.

LA VIRGEN DE LA TOSQUERA | Tráiler oficial.

"Nuestra Tierra", el documental de Lucrecia Martel

“Nuestra Tierra” marca el primer largometraje documental de Lucrecia Martel y fue realizado a lo largo de más de una década. La película toma como eje el proceso judicial por el asesinato de Javier Chocobar, integrante de la comunidad indígena Chuschagasta, ocurrido en 2009 en Tucumán durante un conflicto territorial.

A partir del juicio, testimonios, documentos y fotografías, Martel amplía el foco hacia las disputas históricas por la tierra y el modo en que fueron documentadas. El trabajo aborda además las tensiones entre las comunidades originarias, la propiedad y las instituciones estatales.

El filme tuvo su estreno mundial en el Festival de Venecia de 2025, donde participó de la competencia oficial, y posteriormente recorrió otros festivales internacionales. La producción puede verse en Netflix.

NUESTRA TIERRA | Tráiler oficial.

"Parque Lezama", la apuesta de Campanella

La cuarta preseleccionada es “Parque Lezama”, dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por Luis Brandoni, Eduardo Blanco y Agustín “Rada” Aristarán. Se trata de una adaptación cinematográfica de la obra “I’m Not Rappaport”, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner.

La historia se centra en León Schwartz y Antonio Cardozo, dos hombres mayores que comparten habitualmente un banco en el emblemático parque porteño. Mientras León mantiene un fuerte compromiso político, Antonio, casi ciego y próximo a jubilarse, intenta permanecer alejado de los conflictos.

Las diferencias entre ambos dan lugar a una historia atravesada por el humor, la amistad, la soledad, la memoria y el paso del tiempo. La película está disponible en Netflix y completa la lista de cuatro producciones entre las cuales surgirá la representante argentina para buscar un lugar en los Oscar 2027.