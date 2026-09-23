Luck Ra habló de su separación de La Joaqui y apuntó contra Tiago PZK: “Es un traidor”

Luck Ra rompió el silencio sobre su separación de La Joaqui y dio su versión después de varias semanas marcadas por rumores, cruces en redes sociales y versiones sobre los motivos que provocaron el final de la relación. El cantante negó haber sido infiel y apuntó directamente contra Tiago PZK, a quien consideraba uno de sus amigos cercanos.

El artista cordobés habló durante la presentación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, donde será participante, y recordó que después de la ruptura decidió mantenerse alejado de las declaraciones públicas. “Desde el momento en que todo pasó decidí guardarme. Obviamente, yo siento que cada uno tuvo sus cosas. La verdad es que la relación, si te tengo que ser sincero, fue hermosa”, expresó.

También cuestionó algunas versiones que circularon sobre el final del noviazgo y especialmente aquellas que involucraron a Tuli Acosta, amiga del cantante, como una supuesta tercera persona en discordia. “Me pareció raro que hayan querido ensuciar a mi mejor amiga diciendo cualquier cosa y después ella se comió un quilombo culpa mía”, sostuvo.

Negó una infidelidad y defendió a Tuli Acosta

Luck Ra aseguró que Tuli Acosta y La Joaqui mantenían una buena relación y explicó el origen de algunos videos que posteriormente fueron interpretados como una señal de un supuesto romance. Según indicó, las imágenes habían surgido a partir de una tendencia de TikTok y tanto él como su amiga se ofrecieron a eliminarlas.

“Habíamos visto un TikTok del Coker y Juli Manzotti que decía eso y después dije: ‘Na, fue cualquier cosa’. Le dijimos: ‘¿Querés que lo bajemos?’. Tuli también le dijo: ‘Si querés lo borro’”, recordó. Y añadió: “Si eso fue lo peor de la relación, tampoco fue una relación tan mala”.

El cantante también respondió a otra de las versiones que circularon durante las últimas semanas, vinculada con una fiesta en un yate en Ibiza. Allí, según trascendidos televisivos, habría estado acompañado por otras mujeres luego de separarse de La Joaqui.

“Me han inventado amoríos con Tuli, me han inventado novia, ha habido personas en el yate que dicen que tal cosa, que tal otra”, enumeró. Además, negó que se hubiera contratado gente para participar de aquella reunión y sostuvo que todos los presentes pertenecían al círculo cercano de sus amigos.

Cómo fue la separación de La Joaqui

Luck Ra también reconstruyó el momento en que decidió terminar la relación. Según explicó, ambos coincidieron durante algunos días en España, aunque aclaró que no se trataba de unas vacaciones románticas.

“En realidad yo estaba de gira. No era un viaje romántico. Yo tenía una gira de un mes y medio en la que ella también tenía cosas que hacer. Entonces le dije que nos veamos unos días. Y bueno, esos días no han sido los mejores días que hemos tenido”, reconoció.

El cordobés aseguró que durante ese encuentro entendió que la relación atravesaba un desgaste y decidió plantearle a La Joaqui que lo mejor era separarse. “Yo considero 100% que ella siempre se mereció lo mejor de mí. Entonces, cuando me di cuenta de que yo no se lo podía dar, tampoco quise jugar con el tiempo de ella”, explicó.

Luego reveló qué le dijo en aquel momento: “Siento que no te estoy haciendo feliz, esto me está haciendo muy mal, nos vamos a desgastar. Esto se va a ir al carajo y ya está”.

El fuerte mensaje contra Tiago PZK

Al analizar el modo en que se produjo la ruptura, Luck Ra admitió que la distancia pudo haber complicado todavía más la situación. “No te digo que fue irresponsable, pero quizá pudieron haber otros términos. Esto que fue todo a la distancia fue un poco doloroso”, señaló.

Sin embargo, inmediatamente lanzó una frase que apuntó hacia Tiago PZK. “Lo bueno fue que cuando ella se volvió y cortó todo, un gran amigo mío la fue a buscar. Así que bien”, expresó con ironía.

Consultado sobre esa situación, Luck Ra dejó en claro que se sintió traicionado por quien había formado parte de su círculo íntimo. Según relató, la relación entre ambos artistas había trascendido ampliamente los encuentros profesionales.

“Él venía a casa, hacíamos asados, se quedaba a dormir, hemos paseado. Todo juntos. Te puedo asegurar que fuimos muy amigos”, afirmó.

Finalmente, el cantante reconoció que la situación lo afectó emocionalmente y fue contundente al referirse a Tiago PZK: “Obviamente que me duele, soy una persona”. En ese contexto, definió lo ocurrido como una traición y calificó a su examigo como “un traidor”.