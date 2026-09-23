Crece el récord de exportaciones agroindustriales

Las exportaciones agroindustriales continúan con el récord del volumen exportado en 2026, destinados a 135 mercados en todo el mundo.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que las exportaciones agroindustriales entre enero y agosto de 2026 marcaron un récord histórico con 84,26 millones de toneladas y USD 37.525 millones, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a INDEC. Asimismo, mostraron que 126 productos lograron los mayores montos de la década.
Estos resultados representan un crecimiento interanual del 10% en volumen y 13% en valor para el período mencionado.
Entre los productos que se destacan se encuentran la carne bovina, deshuesada, congelada con USD 1.889 millones (+40%); aceite de girasol con USD 1.842 millones (+55%); carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada USD 1.051 millones (+36%); crustáceos congelados USD 756 millones (+77%); girasol con USD 623 millones exportados (+869%); miel con USD 223 millones (+59%); limón con USD 203 millones (+ 45%); tabaco desvenado con USD 158 millones (+18%); queso muzzarella con USD 183 millones (+15%); maderas aserradas con USD 107 millones (+25%); entre otros.
A su vez se destacan productos que aún mantienen bajos montos exportados pero que alcanzaron un récord: orégano, café tostado sin descafeinar, semillas de coriandro, kiwi, semillas de trébol, salvados de cereales, aceite de jojoba, preparaciones de tomate, etc.
Los principales destinos de venta para la agroindustria fueron India, China, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Arabia Saudita, Indonesia y Malasia.
Se destacan los incrementos en las ventas a Bulgaria (+2.990%) dado por el girasol; Rumania (+424%) por girasol y maní; Mozambique (+388%) por aceite de soja; Jordania (+295%) por aceite de girasol, maíz y cebada; Filipinas (+248%) por maíz y legumbres; Tailandia (+201%) por trigo y legumbres; Venezuela (+133%) por productos de soja; Turquía (+132%) por girasol, maíz y soja; Colombia (+103%) por aceite de soja y legumbres; España (crustáceos y girasol) e Israel (+81%) por carne bovina.
"Las exportaciones de la agroindustria manifiestan mes a mes un crecimiento permanente que consolida la presencia de los productos en el mundo", destacaron desde Agricultura.