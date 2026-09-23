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Economía Nuevos haberes previsionales

ANSES oficializó cuánto cobrarán los jubilados en octubre tras el aumento del 1,66%

La jubilación mínima subirá a $435.748,51 desde octubre, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.932.174,85, según oficializó ANSES este miércoles.

23 de Septiembre de 2026
Jubilación mínima de ANSES: cuánto será en octubre
Jubilación mínima de ANSES: cuánto será en octubre

La jubilación mínima subirá a $435.748,51 desde octubre, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.932.174,85, según oficializó ANSES este miércoles.

La jubilación mínima de ANSES aumentará a $435.748,51 en octubre de 2026, luego de que el organismo oficializara este miércoles la actualización del 1,66% correspondiente a la movilidad previsional. En tanto, el haber máximo quedará establecido en $2.932.174,85.

 

Los nuevos valores fueron establecidos mediante la Resolución 284/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), publicada este miércoles 23 de septiembre en el Boletín Oficial.

 

El incremento del 1,66% fue calculado sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto. La actualización responde al mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024.

 

Cuánto será la jubilación mínima en octubre

Según estableció el artículo primero de la resolución, el haber mínimo garantizado pasará a $435.748,51 desde octubre. Por su parte, el máximo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ascenderá a $2.932.174,85.

 

La norma publicada este miércoles oficializó los haberes previsionales y no estableció por sí misma un nuevo bono extraordinario. Por ese motivo, los valores fijados en la resolución corresponden específicamente a los haberes surgidos de la movilidad.

 

ANSES también actualizó las bases imponibles utilizadas para los aportes al sistema previsional. Desde el período devengado octubre, la base mínima será de $146.759,98, mientras que la máxima ascenderá a $4.769.631,49.

Cuánto cobrarán la PUAM y otras prestaciones

La actualización también alcanzará a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Su importe quedará fijado en $348.598,81 a partir del próximo mes.

 

A su vez, la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes utilizados para determinar determinados haberes jubilatorios, aumentará a $199.335,05.

 

La resolución también dispuso la actualización de las remuneraciones consideradas para quienes cesen en la actividad desde el 30 de septiembre o soliciten una prestación a partir del 1º de octubre, conforme los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

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