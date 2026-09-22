Programa Accesorios PAMI: quiénes acceden, qué elementos entrega gratis y cómo hacer el trámite

El Programa Accesorios PAMI permite solicitar sin costo colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios. La prestación requiere indicación médica y está destinada a afiliados que presentan problemas de movilidad. Cómo gestionarla online o presencialmente.
El Programa Accesorios PAMI se mantuvo vigente como una prestación destinada a jubilados y pensionados afiliados que necesitan determinados elementos de apoyo debido a dificultades de movilidad. El beneficio permite acceder gratuitamente a tres productos, siempre que exista una indicación médica que justifique su utilización.
La cobertura incluye colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios. Cada uno responde a una necesidad diferente y, por ese motivo, la entrega no se realiza automáticamente por el solo hecho de estar afiliado al organismo.
Además, el trámite no necesariamente debe ser realizado por el jubilado o pensionado. La solicitud puede ser gestionada por la persona afiliada, su apoderado, un familiar o incluso por el médico tratante cuando este se encuentre habilitado para utilizar el sistema de Orden Médica Electrónica (OME).
Qué accesorios entrega PAMI de manera gratuita
El colchón antiescaras está destinado a pacientes que presentan un alto grado de inmovilidad y factores elevados de riesgo de desarrollar escaras o lesiones producidas por permanecer durante períodos prolongados en una misma posición.
El inodoro portátil, en tanto, está indicado para personas con dificultades o trastornos de movilidad y determinadas comorbilidades que complican su desplazamiento hasta el sanitario. El tercer elemento contemplado es el trapecio, utilizado como asistencia para facilitar movimientos y cambios de posición.
En todos los casos, la necesidad del accesorio deberá estar respaldada por una prescripción profesional. De esta manera, ser jubilado o pensionado y encontrarse afiliado a PAMI no resulta suficiente para acceder al beneficio, sino que se deberá acreditar la situación médica que requiere su utilización.
Qué documentación se necesita
Una de las modalidades previstas es contar con una Orden Médica Electrónica (OME). Cuando el profesional tratante está habilitado para operar mediante ese sistema, puede emitir la indicación correspondiente e iniciar el pedido del accesorio.
De acuerdo con el procedimiento informado por PAMI, cuando existe una OME correctamente emitida, el afiliado no debería realizar gestiones adicionales para iniciar la solicitud. Este mecanismo busca simplificar el acceso a los elementos, especialmente para quienes presentan dificultades para movilizarse.
En cambio, si el paciente no cuenta con una Orden Médica Electrónica, deberá presentar documentación para respaldar el pedido. Entre los requisitos se encuentran el DNI de la persona afiliada, una orden manual del médico de cabecera o especialista y un resumen de la historia clínica, que deberá incluir el peso y la talla del paciente.
Cómo realizar el trámite del Programa Accesorios PAMI
La gestión puede efectuarse por Internet desde un celular, una computadora o una tablet. Para hacerlo, el interesado deberá ingresar al sitio oficial de PAMI y buscar el trámite denominado “Accesorios (colchones, inodoros, trapecios)”. Allí podrá seleccionar el producto indicado y avanzar con la solicitud.
También existe la posibilidad de realizar el procedimiento de manera presencial en una agencia del organismo. Para agilizar la atención, PAMI recomienda solicitar previamente un turno a través de sus canales digitales, publicó NA.
Finalmente, un familiar o apoderado puede encargarse del trámite cuando el afiliado no pueda hacerlo personalmente. Esta alternativa resulta especialmente útil para pacientes con movilidad reducida o un elevado grado de inmovilidad. La entrega dependerá en todos los casos de la indicación médica y del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada accesorio.