Oficinas a la Comunidad llegará a la vecinal Güiraldes de Paraná: qué trámites se podrán realizar

Oficinas a la Comunidad en la vecinal Güiraldes se realizará este jueves 24 de septiembre en el salón ubicado junto a la Plaza de los Trabajadores, en Paraná. La propuesta de la Municipalidad permitirá que los vecinos accedan en el barrio a trámites, programas y asesoramiento de diferentes áreas.

Entre las gestiones disponibles estarán la inscripción a la tarjeta social y por celiaquía, consultas sobre la Ley 4035 por ancianidad y trámites relacionados con la tarjeta SUBE. También habrá asesoramiento para obtener o renovar la licencia de conducir y atención vinculada con discapacidad, género, empleo y personas mayores.

"Desde el inicio de la gestión de la intendenta Rosario Romero venimos llevando adelante esta iniciativa que acerca distintas oficinas municipales a los barrios para que los vecinos puedan realizar sus trámites y consultas", explicó Priscila Spinetti, subsecretaria de Economía Social.

Qué trámites podrán realizar los vecinos

En el área de Desarrollo Humano se podrá gestionar la inscripción a la tarjeta social y por celiaquía y realizar consultas sobre la Ley 4035. Para estas gestiones, los interesados deberán concurrir con DNI, fotocopia y la constancia o certificación médica correspondiente.

Respecto de la licencia de conducir, se brindará orientación para solicitar turnos y se entregarán formularios, declaraciones juradas de afecciones y planillas. Además, estará disponible el test psicológico requerido para categorías profesionales. En materia de SUBE, habrá altas y renovaciones, además de información sobre beneficios para trabajadores, estudiantes y personas con discapacidad.

Oficinas a la Comunidad acerca servicios en la vecinal Güiraldes

También se ofrecerá asesoramiento sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones y el Banco de Ayudas Técnicas. Las áreas de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia brindarán asesoramiento legal gratuito, mientras que la Oficina de Empleo informará sobre los programas Fomentar Empleo y Te Conecto.

Asesoramiento y programas municipales

La Defensoría del Pueblo recibirá consultas y reclamos relacionados con servicios y obras públicas, contaminación ambiental, prestaciones de salud y problemáticas que involucren a personas mayores.

Control Urbano atenderá planteos por ruidos molestos, ocupación del espacio público y actividades no autorizadas. El área de Habilitaciones, en tanto, ofrecerá asesoramiento para comercios, recepción de documentación, inicio de trámites e información sobre programas de regularización.

Finalmente, Economía Social realizará la entrega de semillas de estación primavera-verano, mientras que el área de Personas Mayores difundirá sus actividades deportivas, recreativas y de promoción de la salud. Spinetti remarcó que la jornada representa "una oportunidad para que el municipio se acerque al vecino para poder brindarles una respuesta".