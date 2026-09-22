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Haciendo Comunidad Servicios municipales en los barrios

Oficinas a la Comunidad llegará a la vecinal Güiraldes de Paraná: qué trámites se podrán realizar

La Municipalidad de Paraná llevará este jueves 24 de septiembre distintas áreas al salón de la vecinal Ricardo Güiraldes. Habrá gestiones vinculadas con SUBE, licencia de conducir, beneficios sociales y discapacidad, además de asesoramiento y entrega de semillas.

22 de Septiembre de 2026
Oficinas a la Comunidad llega a Güiraldes: trámites disponibles.
Oficinas a la Comunidad llega a Güiraldes: trámites disponibles. Foto: (MDP)

La Municipalidad de Paraná llevará este jueves 24 de septiembre distintas áreas al salón de la vecinal Ricardo Güiraldes. Habrá gestiones vinculadas con SUBE, licencia de conducir, beneficios sociales y discapacidad, además de asesoramiento y entrega de semillas.

Oficinas a la Comunidad en la vecinal Güiraldes se realizará este jueves 24 de septiembre en el salón ubicado junto a la Plaza de los Trabajadores, en Paraná. La propuesta de la Municipalidad permitirá que los vecinos accedan en el barrio a trámites, programas y asesoramiento de diferentes áreas.

 

Entre las gestiones disponibles estarán la inscripción a la tarjeta social y por celiaquía, consultas sobre la Ley 4035 por ancianidad y trámites relacionados con la tarjeta SUBE. También habrá asesoramiento para obtener o renovar la licencia de conducir y atención vinculada con discapacidad, género, empleo y personas mayores.

 

 

"Desde el inicio de la gestión de la intendenta Rosario Romero venimos llevando adelante esta iniciativa que acerca distintas oficinas municipales a los barrios para que los vecinos puedan realizar sus trámites y consultas", explicó Priscila Spinetti, subsecretaria de Economía Social.

 

Qué trámites podrán realizar los vecinos

 

En el área de Desarrollo Humano se podrá gestionar la inscripción a la tarjeta social y por celiaquía y realizar consultas sobre la Ley 4035. Para estas gestiones, los interesados deberán concurrir con DNI, fotocopia y la constancia o certificación médica correspondiente.

 

Respecto de la licencia de conducir, se brindará orientación para solicitar turnos y se entregarán formularios, declaraciones juradas de afecciones y planillas. Además, estará disponible el test psicológico requerido para categorías profesionales. En materia de SUBE, habrá altas y renovaciones, además de información sobre beneficios para trabajadores, estudiantes y personas con discapacidad.

 

Oficinas a la Comunidad acerca servicios en la vecinal Güiraldes

 

También se ofrecerá asesoramiento sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones y el Banco de Ayudas Técnicas. Las áreas de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia brindarán asesoramiento legal gratuito, mientras que la Oficina de Empleo informará sobre los programas Fomentar Empleo y Te Conecto.

 

 

Asesoramiento y programas municipales

 

La Defensoría del Pueblo recibirá consultas y reclamos relacionados con servicios y obras públicas, contaminación ambiental, prestaciones de salud y problemáticas que involucren a personas mayores.

 

Control Urbano atenderá planteos por ruidos molestos, ocupación del espacio público y actividades no autorizadas. El área de Habilitaciones, en tanto, ofrecerá asesoramiento para comercios, recepción de documentación, inicio de trámites e información sobre programas de regularización.

 

Finalmente, Economía Social realizará la entrega de semillas de estación primavera-verano, mientras que el área de Personas Mayores difundirá sus actividades deportivas, recreativas y de promoción de la salud. Spinetti remarcó que la jornada representa "una oportunidad para que el municipio se acerque al vecino para poder brindarles una respuesta".

 

Temas:

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