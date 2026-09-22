APANA cumplió 59 años y lo celebró junto a toda su comunidad con actividades, música y baile

REDACCIÓN ELONCE
APANA festejó sus 59 años con una jornada de música, baile y propuestas recreativas en su Centro de Día. Jóvenes, profesores, autoridades y estudiantes universitarios compartieron la celebración de una institución que ya se prepara para cumplir seis décadas.
La Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (APANA) celebró sus 59 años en Paraná con una jornada cargada de actividades, música y baile en su Centro de Día. Jóvenes que concurren a la institución, profesores, integrantes de la comisión directiva e invitados participaron del festejo.
Kristhian Hernández, director de la institución, expresó a Elonce su satisfacción por compartir un nuevo aniversario. "Estamos muy contentos de celebrar estos 59 años de la institución", manifestó y destacó que la jornada transcurrió "con muchas actividades, mucho baile y mucha alegría".
La celebración incluyó una clase de zumba y diferentes propuestas recreativas. Hernández agradeció además el acompañamiento recibido para concretar el encuentro, entre ellos el de la comisión directiva, la universidad y la Municipalidad, que facilitó un escenario.
Un recorrido de 59 años en Paraná
Paulina Pérez Fortunato, presidenta de APANA, destacó el crecimiento alcanzado durante casi seis décadas y especialmente el trabajo destinado a quienes participan diariamente de las propuestas de la institución.
"Es hermoso ver crecer la institución, ver crecer a los jóvenes y cómo lo disfrutan", afirmó. Además, resaltó el trabajo de profesores y directivos para que puedan "integrarse, crecer, evolucionar y formarse".
La universidad también participó del aniversario con estudiantes de distintas facultades. Luciano Filipuzzi, decano de UADER, calificó a APANA como "una institución histórica" y anticipó que ya comienzan a pensar en una celebración especial por sus 60 años.
Estudiantes universitarios participaron del festejo
Durante la jornada se sumaron equipos de las facultades de Ciencia y Tecnología y Humanidades, que compartieron diferentes experiencias con los jóvenes de Apana en el marco de las prácticas educativas territoriales.
"Para nosotros es fundamental que la universidad se pueda relacionar con todas las instituciones que nos rodean en la ciudad de Paraná", sostuvo Filipuzzi, quien aseguró que continuarán trabajando de manera articulada con Apana.
Los protagonistas también expresaron su alegría. "Contenta con Apana, con todos mis compañeros y el equipo", contó Micaela Jaime, mientras participaba de los festejos. Entre música, baile y actividades recreativas, la institución celebró así 59 años de trayectoria y comenzó la cuenta regresiva hacia sus seis décadas de trabajo en Paraná.