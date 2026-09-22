Estudiantes de Ibicuy reutilizan un antiguo banco y lo transforman en un espacio para pedir ayuda

Los estudiantes de Ibicuy que asisten a la Escuela de Educación Técnica N° 96 Conscripto H. O. Giorgi trabajan en la recuperación de un antiguo banco de hierro para darle una nueva función dentro de la comunidad. La propuesta busca convertir la estructura en un espacio que promueva la escucha, el acompañamiento y la concientización sobre la prevención del suicidio y el cuidado de la salud emocional.

El banco fue donado por la Escuela Nina 20 de Junio y será completamente reacondicionado por los alumnos. El proyecto articula la formación técnica que reciben en la institución con una iniciativa orientada a generar un lugar de encuentro donde las personas puedan detenerse, conversar o acceder a información de ayuda.

La iniciativa se desarrolla bajo el eje “Transformando dolor en esperanza” y contempla distintas etapas de trabajo. Los jóvenes aplican conocimientos vinculados con herrería, carpintería, metalurgia, pintura, medición y montaje para recuperar la estructura y adaptarla a su nueva finalidad.

Un banco amarillo con un mensaje de prevención

Una vez terminado, el banco será de color amarillo, tonalidad utilizada internacionalmente en distintas campañas vinculadas con la prevención del suicidio. Además, incorporará la frase “Más amor, atención, prevención” como parte del mensaje que acompañará a quienes se acerquen al espacio.

Los estudiantes de Ibicuy también incluirán un código QR y un número telefónico de contacto. Esos recursos permitirán acceder a información y herramientas de orientación para quienes necesiten acompañamiento o quieran conocer dónde solicitar ayuda.

La directora Departamental de Escuelas de Islas del Ibicuy, Fabiana Andrea Ferrari, destacó que la intención es generar un lugar que invite a conversar y pedir asistencia cuando sea necesario. “La propuesta busca generar un espacio que invite a detenerse, conversar y pedir ayuda”, explicó.

La importancia de generar espacios de escucha

Ferrari vinculó la experiencia con otras acciones que se llevan adelante desde el ámbito educativo provincial. En ese sentido, mencionó la campaña #HablemosDe, impulsada por el Consejo General de Educación y orientada a fomentar el diálogo sobre diferentes problemáticas que atraviesan a las juventudes.

“Consideramos fundamental que este tipo de propuestas se promuevan y acompañen desde el ámbito educativo, generando espacios donde las juventudes puedan expresarse, ser escuchadas y encontrar apoyo”, señaló la funcionaria al referirse al trabajo desarrollado por los alumnos.

La propuesta pretende que el objeto recuperado trascienda su función original y se convierta en una herramienta de sensibilización. De esta manera, el banco estará asociado no solamente al descanso o al encuentro, sino también a la posibilidad de iniciar una conversación y facilitar el acceso a recursos de orientación.

Formación técnica al servicio de la comunidad

El proyecto de los estudiantes de Ibicuy permite trasladar conocimientos adquiridos en el aula y los talleres hacia una necesidad concreta. Cada una de las tareas necesarias para restaurar la estructura forma parte de los contenidos que se trabajan dentro de la educación técnico-profesional.

La reutilización del banco incorpora además una perspectiva de aprovechamiento de materiales. En lugar de desechar una estructura antigua, los alumnos trabajan sobre ella para recuperarla y otorgarle un significado diferente mediante distintas técnicas de reparación y acondicionamiento.

La experiencia busca mostrar cómo la formación técnica puede vincularse con proyectos que tengan un impacto más allá del ámbito escolar. A través del trabajo conjunto, los alumnos transforman una pieza de hierro en un espacio pensado para promover el diálogo, la prevención y el acompañamiento dentro de la comunidad de Ibicuy.