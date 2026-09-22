Payasos, títeres y juegos para celebrar el Día del Estudiante en Escuela Esparza de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Nº 208 Juan Carlos Esparza celebró el Día del Estudiante con títeres, payasos, juegos, baile, inflables y helados. Autoridades y alumnos contaron a Elonce cómo vivieron la jornada organizada por docentes y colaboradores.
La Escuela Nº 208 "Juan Carlos Esparza" de Paraná celebró el Día del Estudiante y la llegada de la primavera con una jornada que reunió juegos, obras de títeres, payasos, baile, inflables y una quermés. Los alumnos participaron con disfraces, flores y diferentes elementos decorativos.
La actividad fue organizada por el equipo directivo, docentes, talleristas y colaboradores de la comunidad educativa. También contó con aportes de la Secretaría de Cultura provincial, la Municipalidad de Paraná y comercios que facilitaron recursos para el festejo.
“Queríamos un día de disfrute para todos nuestros estudiantes y que pudieran vivir algo diferente”, explicó a Elonce la directora Andrea Pérez, quien recibió a los alumnos con un atuendo preparado especialmente para la celebración.
La programación incluyó peloteros, una experiencia con visores de realidad virtual, una función de títeres y la presentación del payaso Tifón. Luego se desarrollaron juegos cooperativos y actividades recreativas preparadas por los docentes.
La Municipalidad aportó una quermés, mientras que el establecimiento sumó inflables y un toro mecánico. Los estudiantes fueron distribuidos en diferentes grupos para participar de las actividades previstas durante la jornada.
El valor de ser estudiante
Integrantes del equipo directivo, entre ellas María Alejandra Pinto y Celina Corona, destacaron que el encuentro buscó reconocer a los alumnos y generar un espacio de convivencia fuera de las actividades habituales del aula.
“Ser estudiante abre puertas para un futuro mejor. Por eso les ofrecimos un día diferente, de alegría, en el que pudieran disfrutar de obras de teatro, títeres y juegos”, expresó Corona.
Los talleristas y docentes también prepararon actividades cooperativas para favorecer la participación conjunta. La jornada permitió que alumnos de diferentes cursos compartieran los espacios recreativos.
Helados para todos los alumnos
Uno de los momentos esperados fue la entrega de helados. La escuela gestionó la colaboración de una heladería para que cada estudiante pudiera elegir su sabor al finalizar las actividades.
Jessica Martínez, una de las colaboradoras del festejo, explicó que la propuesta pudo concretarse mediante gestiones con vecinos, entidades y organismos. “Estoy feliz de ver a los niños disfrutando. Muchas personas nos ayudaron para que este día fuera posible”, señaló.
Desde la institución destacaron el esfuerzo conjunto de quienes participaron en la organización. El trabajo comenzó con anticipación para reunir las actividades, los espectáculos y los elementos necesarios.
La palabra de los protagonistas
Los estudiantes asistieron con prendas de distintos colores, flores, brillos y accesorios relacionados con la primavera. Varios contaron que sus familias los habían ayudado a preparar sus atuendos y peinados.
Al ser consultados por Elonce, numerosos alumnos coincidieron en que la presentación del payaso había sido uno de los momentos que más disfrutaron. Otros esperaban participar de los inflables, el toro mecánico y la entrega de helados.
“Lo estamos pasando muy bien y todo fue muy divertido”, expresó una alumna. Otro de los niños anticipó que intentaría permanecer el mayor tiempo posible sobre el toro mecánico.
La celebración continuó con música y juegos dentro y fuera del establecimiento. La actividad reunió a toda la comunidad educativa y transformó la jornada escolar en un espacio destinado al encuentro por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera.