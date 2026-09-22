Lisandro Martínez se sumó a la Selección Argentina: “La final dolió, pero ahora vamos a disfrutar”

Lisandro Martínez llegó este martes por la mañana a Buenos Aires para incorporarse a la concentración de la Selección Argentina, que comenzó sus entrenamientos de cara a una nueva fecha FIFA. El defensor del Manchester United se sumará al grupo de 28 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para los próximos compromisos amistosos.

A su arribo al país, el futbolista habló brevemente con la prensa y se refirió a la derrota frente a España en la final del último Mundial. “Mucho dolor, preferible no recordarlo”, reconoció al ser consultado por aquel encuentro que dejó al seleccionado a las puertas de un nuevo título.

Más allá del resultado, Martínez valoró el desempeño del equipo durante la competencia. “También hay que destacar el tremendo esfuerzo que hicimos durante toda la Copa. Sin duda hicimos un gran Mundial, pero nos duele a todos haber perdido la final”, expresó.

Lisandro Martínez y el regreso a la Selección

Con aquella definición ya en el pasado, Lisandro Martínez apuntó a los nuevos compromisos que tendrá el seleccionado y destacó la posibilidad de volver a encontrarse con sus compañeros. “Ahora estamos acá, de nuevo en nuestro país, y vamos a disfrutar”, afirmó.

La Selección Argentina inició este martes su cronograma de entrenamientos en el predio de la AFA. La primera práctica fue pautada para las 10 y a puertas cerradas, mientras los futbolistas convocados terminan de incorporarse a la concentración.

¡LLEGÓ LICHA! Lisandro Martínez está listo para ponerse nuevamente la camiseta de la Selección Argentina tras la Copa del Mundo y esto dijo justamente al recordar la final del mencionado torneo. 📺 #SportsCenter | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/CGlWELipwM — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2026

El equipo volverá a entrenarse el miércoles a la misma hora y el jueves tendrá una práctica desde las 10.30, con los últimos 15 minutos abiertos a los medios acreditados. El viernes y el sábado habrá nuevas sesiones cerradas antes de continuar con la preparación la próxima semana.

Los amistosos que afrontará Argentina

El plantel de Scaloni disputará tres encuentros durante esta ventana internacional. El primero será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el inicio de una serie que continuará durante los primeros días de octubre.

Luego llegará el compromiso frente a Burkina Faso, previsto para el sábado 3 de octubre en el estadio Monumental. El cierre será el martes 6 ante Benín, también en Buenos Aires, en una jornada que tendrá un significado especial para el seleccionado.

Ese último partido fue anunciado como la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. La AFA también convocó a campeones del mundo que compartieron plantel con el capitán en Qatar 2022 para acompañar la jornada junto a sus familias.