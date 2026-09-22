Nicolás Varrone rompió el silencio tras dejar la Fórmula 2: “Perdí plata por correr”

Nicolás Varrone habló por primera vez después de su salida de la Fórmula 2 y explicó los motivos que lo llevaron a finalizar anticipadamente su vínculo con Van Amersfoort Racing (VAR), tres fechas antes del cierre de la temporada. Ya de regreso en Argentina, el piloto de 25 años aseguró en diálogo con Infobae que la decisión se tomó en buenos términos y reconoció que su apuesta por la categoría también significó un importante sacrificio económico.

El argentino sostuvo que el rendimiento del auto fue determinante para tomar la decisión después de varias carreras complicadas. “Fue una combinación de cosas. Veníamos con algunas carreras complicadas con el problema que teníamos de la práctica a la clasificación para poder sacar toda la performance del auto”, explicó, y agregó que la dificultad se había vuelto reiterativa durante la temporada.

Pese al desenlace, Varrone destacó el respaldo recibido por parte de la estructura y aseguró que no hubo conflictos en la desvinculación. “Decidimos bajarnos en buenos términos pensando que era lo mejor para todos”, señaló antes de agradecer a la familia Villagómez, propietaria del equipo, y a su compañero Rafael Villagómez por el acompañamiento durante el año.

Las carreras en las que mostró su mejor rendimiento

Nicolás Varrone había regresado a los monopostos después de seis años desarrollando su carrera principalmente en competencias de Endurance. En sus primeras presentaciones consiguió destacarse: lideró durante su debut en Australia, terminó cuarto en la Sprint de Miami y fue sexto en la carrera principal de Canadá, además de protagonizar numerosos sobrepasos en Bélgica.

“Las primeras carreras fueron en las que mejor me sentía, aun siendo un poco outsider”, recordó el bonaerense. Sobre su actuación en Miami afirmó que llegó a sentirse “uno con el auto”, mientras que consideró que en Spa-Francorchamps tenía posibilidades de pelear por un triunfo o un segundo puesto antes de que una bandera roja alterara el desarrollo de la competencia.

El escenario cambió en las últimas fechas, especialmente durante las clasificaciones. “Todos pegaban un salto de grip muy grande de la goma dura a la goma blanda y nosotros no teníamos ese salto. Por eso clasificábamos atrás”, explicó. También reconoció problemas de degradación de neumáticos, aunque remarcó que comenzar desde posiciones retrasadas condicionaba posteriormente las carreras.

“Perdí plata por correr en Fórmula 2”

Uno de los aspectos sobre los que habló Nicolás Varrone fue el esfuerzo económico que implicó aceptar la oportunidad. “Perdí plata por correr en Fórmula 2. Por ahí hay gente que piensa que yo, por ir a Fórmula 2, gané dinero, que tenía un sueldo y, al contrario, renuncié a ganar muchísimo más dinero en un contrato muy bueno que tenía en Endurance”, afirmó.

El piloto explicó que su decisión no estuvo vinculada con una mejora económica ni con la exposición que podía ofrecer la categoría. “Nunca pasó por la fama ni por la plata. No era algo que me daba más dinero”, sostuvo, y remarcó que eligió el desafío porque quería medirse nuevamente en monopostos y comprobar hasta dónde podía llegar.

También aseguró que no se arrepiente de haber asumido el riesgo pese a no completar la temporada. “Hoy, con el diario del lunes, uno dice: ‘No salió tan bien’. Pero, ¿y si salía bien?”, planteó. Para Varrone, dejar pasar aquella posibilidad habría significado convivir con la duda de qué habría ocurrido si rechazaba una oportunidad que consideraba única.

El aprendizaje y lo que viene en su carrera

El paso por la Fórmula 2 también obligó al argentino a modificar hábitos adquiridos durante años de competencia con autos de resistencia. “Tuve que cambiar muchas cosas en mi vida, en mi entrenamiento, en mi forma de manejar un auto”, explicó, y sostuvo que debió aprender conceptos nuevos en poco tiempo para adaptarse nuevamente a un monoplaza.

Respecto de su futuro, Nicolás Varrone evitó confirmar cuál será su categoría en 2027. “Por ahora no hay nada concreto todavía, pero hay varios frentes abiertos y estamos tratando de ver qué es lo mejor y qué se puede cerrar”, señaló. Entre las alternativas aparecen la posibilidad de continuar en Fórmula 2 con otra estructura o regresar plenamente al Campeonato Mundial de Endurance, donde desarrolló buena parte de sus mejores temporadas.

Mientras define el próximo paso, el bonaerense volverá a competir en Estados Unidos como piloto oficial de General Motors. Tiene previsto disputar el 3 de octubre las Petit Le Mans de 10 horas en Road Atlanta con Corvette, una prueba que marcará su regreso al Endurance después de una temporada en la que decidió salir de su zona de confort para intentar acercarse a la Fórmula 1.