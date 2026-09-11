Fuerte accidente de Nicolás Varrone en Madrid: salió ileso pero largará desde el fondo

Nicolás Varrone protagonizó un fuerte accidente este viernes durante la clasificación de la Fórmula 2 para el Gran Premio de España, que se disputa en el nuevo circuito Madring. El argentino impactó contra uno de los paredones y provocó la interrupción de la sesión con bandera roja.

El choque ocurrió cuando restaban aproximadamente 20 minutos para el final de la clasificación. Las imágenes generaron preocupación inicialmente por la violencia del impacto, aunque el piloto de Van Amersfoort Racing logró salir del monoplaza por sus propios medios.

Según la información conocida tras el incidente, Varrone no presentaba lesiones aparentes. El episodio, sin embargo, tuvo consecuencias deportivas importantes porque todavía no había conseguido registrar una vuelta rápida al momento del accidente.

Venía de destacarse en la práctica libre

La jornada había comenzado de manera muy positiva para Nicolás Varrone. Durante el entrenamiento libre previo a la clasificación, el argentino terminó en la segunda posición y se ubicó solamente detrás del búlgaro Nikola Tsolov, piloto de Campos Racing y líder del campeonato.

Ese resultado había generado expectativas de cara a la sesión clasificatoria, ya que el representante argentino tenía posibilidades de pelear por una posición favorable de largada para las dos competencias previstas durante el fin de semana.

¡CHOCÓ NICO VARRONE Y OTRA BANDERA ROJA EN #F2! El piloto argentino sufrió un fuerte impacto contra el muro en la curva y tuvo que abandonar la Qualy en Madring. 📺 #SpanishGP | Toda la temporada de #F2 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/q8hJ8nU4Qo — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026

La situación cambió por completo después del golpe contra las defensas. Al no disponer de un tiempo registrado antes de la bandera roja, quedó relegado al 17º lugar para afrontar las próximas instancias del Gran Premio.

Cómo afecta el accidente al fin de semana

El resultado condicionará tanto la carrera sprint del sábado como la prueba principal del domingo. Nicolás Varrone tendrá que avanzar desde las últimas posiciones si pretende volver a sumar puntos en el campeonato de Fórmula 2.

La prioridad después del accidente estará también puesta en las condiciones del monoplaza y en las reparaciones necesarias para que pueda participar normalmente de las competencias. El equipo deberá trabajar sobre el vehículo luego del impacto registrado durante la clasificación.

Más allá del inconveniente, el desempeño mostrado durante la práctica libre dejó señales positivas sobre el ritmo del argentino en Madring, un circuito que se incorpora por primera vez al calendario y representa un desafío nuevo para todos los pilotos.