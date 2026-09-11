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Franco Colapinto en el GP de España: horarios y cronograma completo del fin de semana

El piloto argentino vuelve a competir este viernes en la Fórmula 1 y afrontará el estreno del circuito Madring, en Madrid. La actividad comenzará con dos entrenamientos libres, continuará el sábado con la clasificación y tendrá como punto central la carrera del domingo.

11 de Septiembre de 2026
Franco Colapinto.
Franco Colapinto.

El piloto argentino vuelve a competir este viernes en la Fórmula 1 y afrontará el estreno del circuito Madring, en Madrid. La actividad comenzará con dos entrenamientos libres, continuará el sábado con la clasificación y tendrá como punto central la carrera del domingo.

Franco Colapinto vuelve a subirse al monoplaza este viernes para disputar el Gran Premio de España, una nueva fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026. La competencia se desarrollará en Madring, el flamante circuito de Madrid que tendrá este fin de semana su estreno dentro de la máxima categoría.

 

El argentino llega después de terminar noveno en el Gran Premio de Italia, un resultado que le permitió volver a sumar pero que dejó una sensación agridulce por las posibilidades que tuvo durante la competencia. Ahora buscará mantenerse entre los primeros puestos en un escenario completamente nuevo para los pilotos.

 

 

La acción comenzará este viernes 11 de septiembre con la primera práctica libre entre las 8.30 y las 9.30, hora argentina. La segunda sesión tendrá lugar desde las 12 hasta las 13 y será especialmente importante para que los equipos recopilen información sobre el comportamiento de los autos en el nuevo trazado.

 

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

 

La actividad de Franco Colapinto continuará el sábado 12 de septiembre. La tercera y última práctica libre comenzará a las 7.30 y se extenderá hasta las 8.30, antes de que las escuderías realicen los ajustes definitivos de cara a la clasificación.

 

La lucha por las posiciones de largada comenzará a las 11 y finalizará alrededor de las 12. Al tratarse de un circuito que debuta en el campeonato, la adaptación durante las sesiones previas será uno de los factores centrales para encontrar una vuelta rápida.

 

 

El momento principal del fin de semana llegará el domingo 13 de septiembre. La carrera del Gran Premio de España comenzará a las 10 de Argentina y los pilotos deberán completar 57 vueltas para definir al ganador de la nueva presentación del Mundial.

 

Cómo es Madring, el nuevo circuito de España

 

Madring combina sectores construidos específicamente para la competencia con tramos vinculados al entorno urbano de Madrid. El trazado tiene una extensión de 5,416 kilómetros y cuenta con 22 curvas de diferentes características.

 

Otra de sus particularidades son los cambios de elevación y una extensa curva peraltada que aparece entre los puntos más distintivos del recorrido. En las zonas de mayor velocidad se estima que los monoplazas podrán acercarse a los 340 kilómetros por hora.

 

Circuito de Espa&ntilde;a.
Circuito de España.

 

Será la primera carrera oficial de Fórmula 1 disputada en este circuito, por lo que Franco Colapinto y el resto de la parrilla tendrán que aprender sus características durante las prácticas del viernes y sábado antes de afrontar la clasificación.

 

Dónde ver el GP de España en Argentina

 

Toda la actividad del Gran Premio podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports, desde los entrenamientos libres hasta la carrera del domingo. La cobertura comenzará este viernes con las dos primeras sesiones de práctica.

También habrá opciones para seguir la competencia de manera online. La transmisión estará disponible mediante Disney+ Premium y los servicios digitales que permiten acceder a la señal deportiva, entre ellos Flow, DGO y Telecentro Play.

 

De esta manera, Franco Colapinto afrontará desde este viernes un nuevo desafío en la temporada 2026 de Fórmula 1. Las primeras prácticas servirán como toma de contacto con Madring antes de la clasificación del sábado y de la carrera del domingo a las 10, hora argentina.

Temas:

Franco Colapinto Fórmula 1 GP España
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