La irónica respuesta de Lisandro Martínez a una leyenda inglesa que lo había criticado

Lisandro Martínez tuvo una noche completa en Old Trafford. El defensor argentino convirtió uno de los goles en la victoria 4-0 del Manchester United frente al Sabah de Azerbaiyán, por la primera fecha de la Champions League 2026/27, y después del encuentro aprovechó una entrevista televisiva para responder a una vieja crítica.

El episodio ocurrió durante la transmisión de CBS, cuando Micah Richards le preguntó al campeón del mundo qué opinión tenía sobre Jamie Carragher, histórico defensor del Liverpool y actual comentarista. Martínez no dejó pasar la oportunidad y contestó con ironía: “Como jugador, buena persona”.

La respuesta provocó las risas de los integrantes del estudio y rápidamente recordó el cruce que ambos mantienen desde la llegada del argentino al fútbol inglés. Carragher había cuestionado en 2022 si el defensor podría adaptarse a la Premier League debido principalmente a su estatura.

El origen del cruce con Carragher

Cuando Lisandro Martínez arribó al Manchester United procedente del Ajax, Carragher expresó dudas sobre su capacidad para desempeñarse como marcador central en Inglaterra. “No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura, no me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensa central”, había afirmado.

Con el paso de los meses, el rendimiento del argentino modificó aquella percepción. El propio exfutbolista del Liverpool terminó reconociendo públicamente que había subestimado al entrerriano y admitió que su desempeño había sido una de las sorpresas positivas de la temporada.

Micah Richards: "Sabemos que mirás el programa. ¿Quién es tu favorito?" Lisandro Martinez: "Thierry Henry" Jamie Carragher: "¿Y de los defensores?" Lisandro Martinez: "Yo solo miro a jugadores de calidad" 🔪😆pic.twitter.com/XOE5GkfkvK — Rincón Del United (@RinconDelUnited) September 10, 2026

Sin embargo, Martínez demostró que aquella valoración todavía permanece en su memoria. Durante la entrevista posterior al triunfo por Champions, utilizó el humor para devolver las críticas mientras Carragher se encontraba presente en el estudio.

Más respuestas con ironía

El intercambio no terminó allí. Richards, exlateral del Manchester City, también le preguntó quién era su integrante favorito del programa, y Lisandro Martínez respondió sin dudar: “Ustedes saben, Thierry”, en referencia al exdelantero francés Thierry Henry.

Carragher intentó entonces llevar la conversación hacia los defensores que participan del ciclo televisivo. La respuesta del argentino volvió a generar carcajadas: “Solo veo jugadores de calidad”, lanzó, dejando nuevamente fuera de su elección a sus interlocutores.

¡OTRO GOL ARGENTINO EN LA #CHAMPIONSxESPN! Lisandro Martínez apareció con el olfato goleador de un delantero y la empujó para el 4-0 de Manchester United vs. Sabah. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/e3ZapXZule — SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2026

El diálogo se produjo en un clima distendido y después de una actuación positiva tanto individual como colectiva para el Manchester United, que comenzó su participación en la Champions League con una victoria contundente como local.

Gol en la goleada del Manchester United

En lo deportivo, Lisandro Martínez también tuvo protagonismo. El defensor anotó el cuarto y último gol del encuentro después de aprovechar un rebote dentro del área y selló el 4-0 frente al conjunto azerbaiyano.

El triunfo permitió al equipo inglés comenzar con tres puntos su recorrido en la nueva edición del certamen europeo. Para el argentino, además, significó arrancar la competencia con gol y una actuación que volvió a destacar su presencia en el equipo.

Después del partido, el defensor combinó la satisfacción por la victoria con una serie de respuestas cargadas de ironía. El cruce con Carragher volvió así a escena más de cuatro años después de aquellas primeras críticas que recibió cuando comenzó su etapa en el fútbol inglés.