Este fin de semana se realiza la colecta nacional Más por Menos

Bajo la premisa de que "lo que se comparte se multiplica", este fin de semana se realiza en todo el país la colecta "Más por Menos". Cómo colaborar.
La Colecta Nacional Más por Menos vuelve a convocar a los argentinos a colaborar con las comunidades más necesitadas del país. La campaña, que comenzó el 1 de este mes, tendrá su momento central este sábado 12 y domingo 13 en parroquias, capillas y comunidades de todo el territorio nacional.
Es organizada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas de la Conferencia Episcopal Argentina. Este año, la iniciativa lleva el lema «Compartir con alegría, esperanza de muchos» y suma más de medio siglo de historia.
En este marco, el presidente de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, monseñor José Luis Corral SVD, renovó la invitación a participar de esta iniciativa solidaria cuyo lema es "Compartir con alegría, esperanza de muchos".
En su mensaje, el obispo de Añatuya destaca que "lo que se comparte se multiplica" y recuerda que cada gesto solidario permite tender puentes, acercar corazones y abrir caminos de esperanza y de futuro para quienes viven en las regiones más necesitadas del país.
La solidaridad que construye fraternidad
La convocatoria reconoce que existen lugares donde la vida ofrece mayores posibilidades, mientras que en muchas otras comunidades las dificultades se hacen sentir con más fuerza. Por eso, anima a que "nadie quede solo ni quede afuera".
Asimismo, invita a construir comunidad y fraternidad a través de la solidaridad, para que la ayuda llegue a quienes más la esperan.
"Que entre todos podamos llegar a estas regiones más necesitadas, que nos necesitan y nos esperan", concluye, junto con una bendición para todos los que se sumen a la colecta.
En qué se usan los fondos
Los fondos recaudados sostienen proyectos de promoción humana, social y pastoral en distintos puntos del país. Entre ellos, comedores infantiles y populares, construcción y reparación de viviendas, emprendimientos laborales, hogares para niños, residencias para adultos mayores, centros de salud, establecimientos educativos y talleres de artes y oficios.
La campaña tiene un rasgo territorial distintivo: permite que los recursos lleguen a comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, acompañando iniciativas que surgen desde las propias realidades locales.
Cómo donar
Aunque se puede donar durante todo el año, el 12 y 13 de septiembre concentran la mayor convocatoria de la campaña, con parroquias y capillas de todo el país
recibiendo colaboraciones.
También se puede aportar por transferencia o depósito bancario, código QR, tarjeta de crédito o débito, y en sucursales de Pago Fácil.
Para conocer todas las alternativas disponibles, se puede ingresar al sitio oficial: colectamaspormenos.com