Ciclogénesis en Argentina: hay alerta en 20 provincias por tormentas, viento y nieve

Las tormentas y ciclogénesis serán protagonistas del escenario meteorológico durante este viernes 11 de septiembre en el norte argentino, mientras un frente frío avanzará desde la Patagonia y provocará un cambio generalizado del tiempo. La combinación de ambos sistemas favorecerá precipitaciones, ráfagas intensas y un posterior descenso térmico en gran parte del país.

El proceso de ciclogénesis se desarrollará sobre el noreste argentino y favorecerá el ingreso de humedad y una mayor inestabilidad. El fenómeno consiste en la formación o profundización de un sistema de baja presión y, en esta oportunidad, tendrá sus efectos más importantes sobre provincias del NEA.

Misiones estará entre las zonas más comprometidas, con acumulados de lluvia que podrían acercarse a los 100 milímetros. Allí se esperan tormentas fuertes, abundantes precipitaciones en períodos breves, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, posible caída de granizo y frecuente actividad eléctrica.

Las tormentas se extenderán durante el viernes

Durante la madrugada y la mañana del viernes 11, el área afectada por lluvias y tormentas fuertes se ampliará hacia Santiago del Estero, norte y centro de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Formosa, además de las zonas donde la inestabilidad comenzará previamente.

Foto: Meteored.

El episodio estará asociado al avance de un nuevo frente frío desde la Patagonia. La interacción entre el aire frío que llegará desde el sur y las condiciones cálidas y húmedas presentes en el norte favorecerá un cambio significativo en distintas regiones de Argentina.

A medida que el sistema avance, las condiciones comenzarán a modificarse también en la zona central. Además de las precipitaciones, el viento rotará hacia el sector sur y favorecerá el ingreso de una masa de aire considerablemente más fría.

Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

En ese contexto, aunque Entre Ríos no se encuentra dentro del área donde se desarrollará la ciclogénesis, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte del centro y norte provincial durante la mañana y el mediodía de este viernes.

El aviso alcanza a Diamante, Paraná, Villaguay, La Paz, Federal, Nogoyá, San Salvador, Concordia, Federación y Feliciano. Según anticipó el organismo, “el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, acompañadas por granizo, intensas precipitaciones en cortos periodos y ráfagas fuertes”.

Foto: SMN.

Además, el SMN estimó que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual”. Las condiciones tenderían a mejorar durante la tarde, cuando comenzaría a hacerse más evidente el cambio de masa de aire y el descenso de las temperaturas.

Nieve y viento acompañarán el avance del frente frío

Mientras las tormentas dominarán el panorama en el norte, el frío tendrá mayor protagonismo en Cuyo y la Patagonia. Las nevadas serán persistentes en distintos sectores cordilleranos y también podrían alcanzar áreas de la meseta.

Para el viernes, el norte de Neuquén estará bajo alerta naranja por nevadas persistentes, con acumulados que podrían alcanzar los 40 centímetros e incluso ser superados localmente. También se esperan hasta 25 centímetros en sectores de la cordillera y sur de Mendoza, oeste y centro de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Las precipitaciones estarán acompañadas por fuertes ráfagas que podrían generar viento blanco y una importante reducción de la visibilidad por nieve en suspensión. En buena parte de Mendoza, el temporal de nieve podría prolongarse hasta la mañana del sábado.

El frío avanzará hacia el centro del país

El viento será otro de los factores destacados del cambio meteorológico. Con el avance del frente frío durante el viernes, las ráfagas del sur podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora en La Pampa, centro y sur bonaerense, oeste y sur de San Luis y sectores del este y centro de Mendoza.

En el norte de la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana, el viento soplará desde el sudeste, con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora. La persistencia del viento también podría favorecer una crecida del Río de la Plata sobre sectores ribereños.

El descenso térmico se extenderá progresivamente hacia otras provincias después del paso del sistema frontal. En Entre Ríos, el cambio comenzará a percibirse luego de las tormentas del viernes, con una disminución de las temperaturas hacia las últimas horas de la jornada y durante el fin de semana.

Fin de semana con temperaturas nuevamente invernales

El sábado 12 y domingo 13 estarán marcados por el ingreso de aire frío sobre gran parte del territorio nacional. Después de jornadas con características más primaverales, las temperaturas volverán a registrar valores propios del invierno y podrían presentarse algunas heladas.

El contraste será especialmente marcado en la región central. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se anticipan mínimas de alrededor de 5 grados para el domingo, con registros todavía inferiores en sectores del conurbano.

De esta manera, Argentina atravesará un cambio significativo del tiempo entre viernes y el fin de semana: la ciclogénesis potenciará las tormentas sobre el noreste, mientras el frente frío avanzará desde la Patagonia. En Entre Ríos, en tanto, el foco estará puesto en la alerta amarilla por tormentas del viernes y en el posterior descenso de las temperaturas.