Video: Manoseó a una adolescente en un colectivo y el chofer lo llevó a la comisaría

Un hombre fue detenido en Córdoba luego de ser acusado de manosear a una adolescente de 15 años durante un viaje en un colectivo de la Línea 60. El chofer intervino ante la situación y trasladó directamente la unidad hasta la comisaría más cercana.

Según se informó, el conductor trabó las puertas para evitar que el sospechoso descendiera antes de la llegada de las autoridades. Durante el recorrido hacia la dependencia policial, el acusado le pidió reiteradamente que lo dejara salir.

“Bajame, bajame, dale, bajame, que me siento mal. Bajame, bajame”, repetía el hombre mientras intentaba abandonar la unidad. Sin embargo, el colectivero mantuvo las puertas cerradas y continuó el trayecto hasta la seccional.

El conductor evitó que escapara

Una vez en la comisaría, efectivos policiales detuvieron al supuesto agresor y comenzaron las actuaciones correspondientes. La intervención del chofer permitió que el acusado quedara a disposición de la Justicia.

El caso derivó en la apertura de un expediente judicial, cuya investigación quedó en manos de una Fiscalía de la ciudad de Córdoba. El hombre fue imputado, inicialmente, por el delito de abuso sexual simple.