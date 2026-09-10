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Leones FC, el club de la familia Messi, proyecta un estadio propio para jugar como local y recibir recitales

Leones FC, presidido por Matías Messi, planificó la construcción de un estadio multifunción para disputar sus partidos de Primera C. El proyecto también prevé recitales, espectáculos culturales y otros eventos deportivos.

10 de Septiembre de 2026
Leones de Rosario, club de la familia Messi.
Leones de Rosario, club de la familia Messi.

Leones FC, presidido por Matías Messi, planificó la construcción de un estadio multifunción para disputar sus partidos de Primera C. El proyecto también prevé recitales, espectáculos culturales y otros eventos deportivos.

Leones FC proyectó la construcción de un estadio propio para afrontar sus partidos como local en la Primera C y acompañar el crecimiento institucional que experimentó desde su incorporación al sistema de competencias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

 

La iniciativa fue anunciada por el director deportivo Daniel Quinteros y contempló la creación de un escenario multifunción en Alvear, localidad situada unos 15 kilómetros al sur de Rosario. Además de fútbol, el espacio podría albergar recitales, actividades culturales y distintos acontecimientos deportivos.

Quinteros definió la propuesta como un proyecto integral “que estará a la altura de la familia Messi”. La institución es presidida por Matías Messi, hermano de Lionel, y busca consolidar su estructura después del salto al fútbol profesional.

 

Una casa propia para competir en Primera C

 

Actualmente, Leones FC ejerce su localía en el complejo polideportivo Jorge Griffa, perteneciente a Newell’s Old Boys. La construcción del estadio le permitiría contar con una sede permanente y dejar de depender de escenarios pertenecientes a otras instituciones.

 

El ingreso a la Primera C modificó las necesidades deportivas, administrativas y de infraestructura del club. La AFA oficializó su afiliación directa para competir desde la temporada 2026, sin que tuviera que pasar previamente por el Torneo Promocional Amateur.

 

En el plano deportivo, el equipo se ubicó en la tercera posición de la Zona B de la categoría. Ese desempeño acompañó el proceso de expansión iniciado por una entidad que, hasta su llegada a las competencias nacionales, se encontraba principalmente vinculada con la formación de futbolistas.

 

Un escenario pensado para múltiples actividades

 

El futuro estadio no estaría destinado exclusivamente a los compromisos oficiales del primer equipo. La planificación contempló un espacio adaptable para recitales, espectáculos culturales y otras disciplinas deportivas.

La posibilidad de organizar diferentes actividades permitiría mantener el predio en funcionamiento durante buena parte del año. Además, el proyecto buscaría convertir al estadio en un punto de referencia para Alvear y localidades cercanas, como Arroyo Seco.

 

Las primeras conversaciones sobre una obra de estas características comenzaron antes del desembarco de Leones FC en la Primera C. En diciembre de 2025, el intendente de Alvear, Carlos Pighín, había confirmado la existencia de consultas privadas relacionadas con la eventual construcción de un estadio en el Gran Rosario.

 

El crecimiento institucional de Leones FC

Leones FC fue fundado el 2 de enero de 2015 y desarrolló durante poco más de una década una estructura orientada principalmente al fútbol formativo. En su predio cuenta con canchas reglamentarias de césped natural y sintético, un campo de dimensiones reducidas, vestuarios y oficinas administrativas.

Las instalaciones también incluyen utilería, un resto-bar y sectores verdes. Sin embargo, la incorporación al sistema profesional planteó nuevas exigencias para una institución que comenzó a recibir equipos de alcance nacional y necesitó ampliar su capacidad operativa.

 

La construcción del estadio pasó así a formar parte de una planificación institucional más amplia. El objetivo fue brindar una base sólida tanto al plantel superior como a las divisiones juveniles, además de generar nuevos espacios para actividades sociales y deportivas.

 

Más de 550 jóvenes participaron de las pruebas

 

El desarrollo de las categorías juveniles constituyó otro de los pilares del proyecto. Durante 2026, más de 550 chicos se acercaron al club para participar de pruebas y buscar un lugar dentro de su estructura formativa.

La convocatoria reflejó el interés generado por Leones FC después de su incorporación a la AFA y el crecimiento alcanzado por sus divisiones inferiores. La institución había comenzado su recorrido dentro de la Liga Rosarina antes de ingresar al sistema profesional.

 

Con el primer equipo instalado en la Primera C, una creciente cantidad de juveniles y el proyecto de un estadio multifunción, Leones FC buscó avanzar hacia una nueva etapa institucional y disponer de una casa propia para sus compromisos deportivos.

Temas:

Leones FC Lionel Messi Matías Messi Primera C AFA Daniel Quinteros Alvear
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