Diamante prepara la segunda edición de la Carrera de Autos Locos con 52 equipos

REDACCIÓN ELONCE
La Carrera de Autos Locos de Diamante se realizará este sábado 12 de septiembre con participantes de Entre Ríos y otras cuatro provincias. Los vehículos recorrerán un circuito de unos 450 metros con obstáculos, rampas y chicanas.
La Carrera de Autos Locos de Diamante tendrá este sábado su segunda edición y contará con 52 equipos que pondrán a prueba vehículos construidos artesanalmente. La propuesta creció respecto del debut realizado en 2025 y recibirá competidores de diferentes puntos del país.
El intendente de Diamante, Ezio Gieco, explicó a Elonce que la iniciativa surgió desde las áreas municipales de Juventud y Deportes como parte de las actividades de la estudiantina. En su primera edición solamente participaron tres vehículos, pero desde la organización detectaron que la propuesta tenía potencial para crecer.
"Tuvimos 58 inscriptos de la provincia de Entre Ríos. Trascendió la ciudad, trascendió la provincia y tenemos inscriptos de Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Santa Fe", destacó Gieco. Finalmente, serán 52 los equipos que competirán tras completar la documentación y los seguros correspondientes.
Cómo será la Carrera de Autos Locos de Diamante
La competencia se desarrollará sobre una pendiente que conecta la zona alta de Diamante con el sector portuario. Allí se diagramó un trazado de aproximadamente 450 metros que tendrá fardos delimitando el recorrido, además de rampas, chicanas y diferentes obstáculos.
Los vehículos deben respetar un reglamento con requisitos de construcción y seguridad. Entre otras condiciones, deberán contar con frenos, dirección, butacas correctamente sujetadas y cascos para los ocupantes. Cada auto podrá llevar entre uno y cuatro participantes.
Gieco reveló que durante las pruebas algunos vehículos llegaron a alcanzar velocidades de aproximadamente 60 kilómetros por hora. "Con los obstáculos, las chicanas y la rampa vamos a limitar esa velocidad. Vamos a cuidar a las personas", afirmó. Habrá ambulancias y personal sanitario durante la actividad.
Tres categorías y premios al diseño
La Carrera de Autos Locos estará dividida en tres categorías según las edades de los participantes: estudiantil, juvenil y libre. Además de contabilizar los tiempos, se premiará la creatividad aplicada al diseño de los vehículos, la temática elegida y la vestimenta de los pilotos.
Las actividades comenzarán el viernes por la tarde con pruebas libres y la exposición de los autos. Además, estudiantes de una escuela técnica montarán un pequeño taller para colaborar ante eventuales reparaciones, como soldaduras o desperfectos menores.
El sábado, entre las 9 y las 11 horas, se realizará la revisión técnica. Luego, los vehículos quedarán en un espacio cerrado para evitar modificaciones y desde las 11 horas comenzará la competencia. Cada equipo dispondrá de dos oportunidades para completar el circuito y mejorar su registro.
Un evento que sorprendió por su convocatoria
Debido al crecimiento de participantes, el municipio debió relocalizar y ampliar la organización. La jornada contará además con gastronomía, emprendedores y pantallas que permitirán seguir mediante circuito cerrado lo que ocurra durante la competencia.
"Nos tuvimos que poner a la altura de la convocatoria y de la aceptación que tuvo el evento", reconoció Gieco, quien destacó también el movimiento turístico generado por participantes que viajarán y se alojarán en Diamante.
Finalmente, el intendente invitó a las familias a acercarse. "Se genera compañerismo y vínculos de amistad. Los grupos dejan una pantalla, toman una herramienta, diseñan un auto y lo carrozan con cartón, plástico o metal", valoró. Las actividades del sábado se extenderán hasta la caída del sol.