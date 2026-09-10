Caso Loan: Maciel sostuvo que el niño murió atropellado y señaló a tres acusados

En el juicio por la desaparición de Loan Peña, Walter Maciel sostuvo que el niño murió atropellado y señaló a tres acusados como responsables del supuesto ocultamiento del cuerpo. El exjefe de la Comisaría de 9 de Julio negó haber participado en la sustracción del menor y presentó ante el tribunal una reconstrucción basada, según afirmó, en su propio análisis del expediente.

Maciel apuntó contra el exmarino Carlos Guido Pérez, su esposa María Victoria Caillava y Laudelina Peña, tía del niño. Según su versión, Loan habría sido atropellado por la Ford Ranger blanca del matrimonio cuando el vehículo se retiraba del paraje El Algarrobal, el 13 de junio de 2024. Luego, sostuvo, el cuerpo habría sido levantado y ocultado.

La afirmación correspondió a la hipótesis defensiva expuesta por el excomisario y no a una conclusión acreditada por la Justicia. El tribunal deberá valorar su declaración junto con el resto de las pruebas reunidas durante el proceso. Maciel anticipó que continuaría aportando detalles durante la próxima audiencia, publicó Clarín.

La versión presentada por Maciel

El acusado aseguró que había estudiado el expediente desde que quedó detenido y afirmó que los elementos incorporados a la investigación respaldaban su teoría. “No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes”, sostuvo durante su declaración.

De acuerdo con su relato, Loan habría sido víctima de “un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento”. Maciel atribuyó a Pérez y Caillava una participación en el supuesto accidente y señaló que Laudelina habría intervenido para desviar la investigación e impedir que los investigadores avanzaran sobre otras hipótesis.

El excomisario negó haber favorecido a cualquiera de las personas acusadas y defendió el trabajo realizado durante los primeros días de búsqueda. “Hasta el día de mi detención hice lo imposible por encontrar a esa criatura”, afirmó ante los jueces.

Loan Peña, desaparecido en Corrientes.-

La búsqueda inicial en el campo

Maciel explicó que, cuando comenzó la intervención policial, los testimonios reunidos indicaban que el niño se había extraviado. Según recordó, las primeras personas entrevistadas habían señalado que Loan había regresado solo desde el naranjal y posteriormente había desaparecido.

“Con los pocos elementos de prueba que había en un primer momento, mi investigación decía que buscábamos a un niño perdido en el campo, porque nos dijeron que Loan volvió solo del naranjal”, manifestó. El exjefe policial sostuvo que aquella información había orientado los primeros rastrillajes.

Para respaldar su actuación, recordó que había promovido la participación de un perito en odorología, cuyos perros detectaron rastros atribuidos al niño en los vehículos de Pérez y Caillava. También afirmó que había impulsado una prueba con luminol y que dispuso el secuestro de la Ford Ranger blanca y del Ford Fiesta rojo del exmarino el 19 de junio de 2024.

El viaje de Pérez y Caillava

En otro tramo de su declaración, Maciel negó haber autorizado al matrimonio a viajar a la ciudad de Corrientes después de la desaparición. Explicó que Caillava lo había llamado cuando ya se encontraba allí para informarle que había asistido a un turno médico.

“Ellos no estaban en ese momento en mi radar investigativo”, señaló. Con esa afirmación, el acusado intentó rechazar las sospechas sobre una presunta protección brindada a Pérez y Caillava durante las primeras jornadas del caso.

El excomisario también insistió en que no había participado de maniobras destinadas a retrasar o desviar la búsqueda. Durante el juicio se analizarán las actuaciones policiales desarrolladas bajo su responsabilidad y las decisiones adoptadas desde el momento en que se denunció la desaparición.

Laudelina Peña, tía de Loan.-

El señalamiento contra Laudelina

Maciel afirmó que Laudelina había tenido un papel central en el sostenimiento de la hipótesis inicial sobre un niño perdido en el monte. También aseguró que había solicitado al entonces fiscal Juan Carlos Castillo que ordenara su detención desde las primeras etapas de la investigación.

“Si me hubiesen escuchado, todo esto no hubiera pasado. Por culpa de mentir tantas veces, la única vez que dijo la verdad nadie le creyó”, expresó en referencia a la declaración en la que la mujer había hablado de un supuesto atropellamiento.

Durante su exposición, Maciel se dirigió directamente a la tía de Loan. “Laudelina, si usted se siente amenazada e intimidada por quien fuera, ahora lo puede manifestar. Le habla un preso igual que usted, que quiere la verdad, por los padres y por la sociedad”, expresó.

El pedido de disculpas a la madre

Uno de los momentos de la audiencia se produjo cuando Maciel le habló a María Noguera, madre del niño. El excomisario le pidió disculpas por no haber cumplido el compromiso que había asumido durante las primeras horas de búsqueda.

“Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo. Por más que esté preso, sigo investigando”, manifestó. También aseguró que continuaría exponiendo ante el tribunal las conclusiones a las que dijo haber llegado después de estudiar el expediente.

Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo en la casa de su abuela, ubicada en el paraje El Algarrobal. Desde entonces, no se había determinado dónde se encontraba ni se había acreditado judicialmente qué ocurrió con él.

Un posible careo quedó pendiente

Sobre el final de la audiencia, la abogada de Laudelina Peña solicitó realizar un careo entre su defendida y Maciel. El pedido estuvo basado en tres puntos en los que las declaraciones de ambos acusados presentaron diferencias.

Los integrantes del tribunal decidieron postergar el análisis de la medida para la semana siguiente. La declaración de Maciel también continuará en una próxima audiencia, cuando se esperaba que respondiera preguntas y ampliara aspectos de la hipótesis que presentó.

El proceso deberá establecer las responsabilidades de cada uno de los acusados y determinar si alguna de las versiones expuestas cuenta con respaldo probatorio. Mientras tanto, la teoría del atropellamiento y posterior ocultamiento permaneció como una afirmación de Maciel dentro de su estrategia defensiva.