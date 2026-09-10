Milei convocó a diputados y senadores para la semana próxima

El presidente Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión el próximo lunes en Casa Rosada, con el objetivo de ordenar la estrategia oficialista ante una serie de proyectos que el Poder Ejecutivo considera prioritarios para las próximas semanas.

El encuentro fue programado para la tarde en el Salón Héroes de Malvinas y se producirá en una semana de intensa actividad parlamentaria. Ese mismo lunes, el Gobierno prevé enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La convocatoria también se realizará en la previa de la presentación del Presupuesto, prevista para el miércoles 15 de septiembre en la Cámara Baja. En paralelo, el Senado avanzará con la discusión en comisión de una reforma electoral impulsada por el oficialismo.

Una exposición sobre economía

Durante la reunión está previsto que los legisladores reciban una exposición conceptual sobre la situación económica. “La idea es que nos dé una charla conceptual sobre economía. Estilo similar a las últimas”, explicó a Noticias Argentinas uno de los integrantes del Congreso convocados.

Pese a que la convocatoria fue realizada por Milei, desde Casa Rosada indicaron que el Presidente no participaría de la exposición. Tampoco estaría presente el ministro de Economía, Luis Caputo. En representación del Palacio de Hacienda se esperaba la asistencia del viceministro José Luis Daza.

La modalidad tendrá antecedentes recientes. Milei ya había convocado a los integrantes de su espacio ante tratamientos legislativos considerados centrales para el Ejecutivo, como ocurrió con las modificaciones de la carta orgánica del Banco Central y el proyecto denominado Inocencia Fiscal II.

Quiénes participarán del encuentro

Entre los funcionarios que asistirán estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

La reunión buscará coordinar posiciones entre los bloques oficialistas de ambas cámaras ante los debates previstos para los próximos días. La Libertad Avanza pretende consolidar los apoyos necesarios para avanzar con las iniciativas que enviará el Ejecutivo.

El oficialismo tendrá especialmente puesta la atención sobre la Cámara de Diputados, por donde ingresarán tanto la iniciativa vinculada con la soberanía nacional como el proyecto de Presupuesto.

Una vez finalizado el encuentro en Casa Rosada, está prevista una cena en el local partidario de La Libertad Avanza bonaerense ubicado en el barrio porteño de San Telmo.

Según indicó Noticias Argentinas, algunos legisladores expresaron en reserva reparos por el horario elegido para el encuentro partidario debido a que se realizará al comienzo de una semana cargada de actividad política y parlamentaria.

La agenda forma parte de una serie de encuentros mediante los cuales el Gobierno busca reforzar la coordinación entre el Poder Ejecutivo y sus representantes en el Congreso ante el tratamiento de iniciativas consideradas estratégicas.