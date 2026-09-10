Asignación por Maternidad de ANSES: cuánto se cobra en septiembre y desde cuándo

La asignación por maternidad de ANSES forma parte de las prestaciones destinadas a trabajadoras que interrumpen temporalmente su actividad por el nacimiento de un hijo. A diferencia de otros beneficios, no tiene un importe único para todas las titulares, ya que se determina según la remuneración de cada beneficiaria.

Durante septiembre de 2026, el organismo mantiene el mismo mecanismo de cálculo: la prestación equivale a la remuneración bruta correspondiente al período de licencia, sin los descuentos habituales del salario. De esta manera, el monto final varía según los ingresos declarados por el empleador.

El beneficio se abona durante los 90 días correspondientes a la licencia por maternidad. Su finalidad es sustituir el ingreso laboral mientras la trabajadora permanece temporalmente alejada de sus tareas por el nacimiento.

Quiénes pueden cobrar la prestación

La asignación por maternidad está dirigida a trabajadoras en relación de dependencia que cumplan con las condiciones previstas por ANSES. También puede alcanzar al personal de casas particulares debidamente registrado.

Entre los requisitos se encuentra contar con al menos 12 semanas de gestación al momento de iniciar la gestión y acreditar una antigüedad laboral mínima de tres meses. Ese período puede computarse con uno o más empleadores, de acuerdo con la situación de cada solicitante.

La trabajadora también deberá presentar la documentación vinculada con el embarazo y una certificación médica donde consten las semanas de gestación y la fecha probable de parto. La licencia puede comenzar entre 45 y 10 días antes de esa fecha, según la modalidad elegida.

Cuándo se cobra en septiembre

El calendario establecido para septiembre indica que la asignación por maternidad estará disponible desde este jueves 10 de septiembre para todas las terminaciones de DNI. En este caso, el cronograma no se divide según el último número del documento.

Esto marca una diferencia respecto de jubilaciones, pensiones y otras asignaciones que ANSES deposita de manera escalonada durante el mes. Para esta prestación se establece un período común de cobro para las titulares habilitadas.

El pago continuará durante el tiempo correspondiente a los 90 días de licencia. Para evitar demoras, resulta necesario que los datos personales, laborales y vínculos familiares se encuentren correctamente registrados en los sistemas del organismo.

Cómo iniciar el trámite ante ANSES

Antes de solicitar la prestación, la trabajadora debe verificar su información personal y familiar a través de Mi ANSES. En caso de encontrar datos incompletos o incorrectos, deberá presentar la documentación necesaria para actualizarlos.

Las empleadas en relación de dependencia deben completar la Declaración Jurada Novedades Unificadas SUAF, formulario PS 2.55. Para el personal de casas particulares corresponde la Declaración Jurada Maternidad Servicio Doméstico, identificada como PS 2.75. Cuando existe más de un empleo, se requiere un formulario por cada empleador.

Con los formularios y el certificado médico correspondiente, la solicitud de la asignación por maternidad puede realizarse a través de Atención Virtual de ANSES o presencialmente con turno previo. Una vez aprobada, el organismo abona la prestación durante el período de licencia establecido.