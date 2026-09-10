Alerta por las economías regionales: nueve sectores quedaron en rojo por costos y menor demanda

Las economías regionales mostraron un escenario complejo durante julio: nueve de las 19 actividades relevadas por Coninagro quedaron en rojo debido, principalmente, a la pérdida de rentabilidad, el incremento de los costos y las dificultades de la demanda. En contrapartida, seis sectores permanecieron en amarillo y solamente cuatro consiguieron mantenerse en verde.

Los datos surgieron del último Semáforo de Economías Regionales elaborado por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). El indicador evaluó la evolución de cada actividad a partir de tres dimensiones principales: negocio, producción y mercado.

Para determinar la situación de cada cadena productiva, el relevamiento consideró variables como precios percibidos por los productores, evolución de los costos, producción, consumo interno, exportaciones e importaciones.

Cuáles fueron las nueve actividades en rojo

El grupo con mayores dificultades estuvo integrado por yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, leche y mandioca. A esas siete actividades se sumaron durante julio los sectores forestal y de cítricos dulces, que anteriormente permanecían en amarillo.

Uno de los factores que explicó el deterioro estuvo relacionado con la diferencia entre la evolución de los ingresos de los productores y sus costos. De acuerdo con Coninagro, en numerosas actividades los precios permanecieron prácticamente estancados o aumentaron por debajo de la inflación.

Al mismo tiempo, los gastos necesarios para sostener la producción continuaron aumentando. Esa combinación redujo los márgenes reales y condicionó las decisiones de inversión y producción de distintas cadenas.

Demanda débil y mayores costos

El informe indicó que las razones detrás de las dificultades no fueron idénticas para todos los sectores. En algunos casos incidió una demanda debilitada, vinculada con modificaciones en los hábitos de consumo y una menor capacidad de compra.

En otras actividades, en tanto, se observó una combinación entre sobreoferta y costos crecientes. El resultado fue una mayor presión sobre la rentabilidad de los productores, pese a que algunas cadenas mostraron un mejor desempeño en materia de exportaciones.

La situación intermedia quedó conformada por seis actividades: tabaco, peras y manzanas, aves, porcinos, papa y maní, que permanecieron identificadas con el color amarillo en el semáforo de Coninagro.

Qué ocurrió con frutas y producción avícola

En el caso de las peras y manzanas, los precios registraron un incremento mensual del 40% y una variación interanual del 50%. Sin embargo, la producción acumulada durante los últimos 12 meses alcanzó las 718.000 toneladas y representó una caída del 10% respecto del mismo período anterior.

La producción avícola presentó otro escenario. El precio de la carne de pollo retrocedió un 2% durante el mes y mostró una suba de apenas 10% en la comparación interanual.

Los huevos, por su parte, registraron una caída de precios del 28%, según los datos considerados en el relevamiento.

Solo cuatro actividades permanecieron en verde

En el extremo favorable del semáforo aparecieron solamente bovinos, ovinos, granos y miel. Estas actividades lograron sostener mejores condiciones a partir de precios con una evolución superior a la inflación, márgenes más favorables y una demanda con mayor firmeza.

Dentro de ese grupo se destacó el complejo granario. Los precios promedio de los principales granos avanzaron un 5% durante julio y acumularon un incremento interanual del 34%, porcentaje levemente superior a la inflación registrada en el período.

Para el sector, además, se proyectó una superficie implantada de 35,1 millones de hectáreas y una producción de aproximadamente 151,3 millones de toneladas.

Las exportaciones crecieron pese al escenario interno

A pesar de las dificultades de rentabilidad que afectaron a buena parte de las economías regionales, las exportaciones ofrecieron una señal diferente. Durante los primeros siete meses del año, las 19 actividades analizadas generaron ventas externas por 37.725 millones de dólares, un 17% más que en igual período de 2025.

El complejo granario concentró la mayor participación, con exportaciones por 29.583 millones de dólares, equivalentes al 78% del total. Le siguieron la cadena bovina, con 3.459 millones de dólares; la lechería, con 1.047 millones; y el maní, con 745 millones.

Las importaciones de las actividades relevadas, en tanto, totalizaron 2.987 millones de dólares. De acuerdo con esos valores, por cada dólar importado se exportaron aproximadamente 13 dólares, lo que evidenció la relevancia de estas cadenas en la generación de divisas, pese a las dificultades que atravesaron numerosos productores.