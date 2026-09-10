La Minería registró su segunda caída mensual consecutiva y moderó el crecimiento anual

La Minería mostró señales de desaceleración durante julio. El índice de producción minera registró su segunda caída mensual consecutiva y, aunque se mantuvo 3,7% por encima del mismo mes de 2025, anotó la expansión interanual más baja desde febrero, de acuerdo con los datos difundidos por el INDEC.

El comportamiento del sector se conoció después de resultados débiles en otras ramas de la actividad económica, como la industria y la construcción. En el caso minero, la evolución volvió a exhibir fuertes diferencias entre sus distintos componentes.

Uno de los desempeños más negativos se observó en los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural, que registraron una contracción interanual del 16,6%. En el acumulado entre enero y julio, esa actividad presentó además una baja del 15,7%.

Oro y plata también mostraron retrocesos

La extracción de minerales metalíferos, entre ellos oro y plata, también tuvo una evolución negativa. En julio cayó 12,4% frente al mismo mes del año anterior, mientras que en el acumulado de los primeros siete meses presentó una reducción del 0,7%.

En contraste, la extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación continuó como uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro de la Minería. El rubro registró un crecimiento interanual del 19,7%.

En el acumulado enero-julio, esa actividad avanzó 33,7%, impulsada por productos como litio, arenas utilizadas en operaciones de fractura hidráulica, clínker y granito.

El petróleo no convencional sostuvo el crecimiento

La extracción total de petróleo crudo aumentó 12,7% interanual en julio y acumuló una mejora del 16,7% durante los primeros siete meses de 2026. Sin embargo, detrás de ese resultado volvieron a aparecer diferencias importantes entre la producción convencional y la no convencional.

Durante julio se extrajeron 1.312,9 miles de metros cúbicos de petróleo convencional, volumen que representó una caída interanual del 10,3%. La producción no convencional, en cambio, alcanzó los 3.160,4 miles de metros cúbicos y creció 26,1%.

Ese comportamiento permitió que el petróleo siguiera aportando uno de los principales resultados positivos dentro del índice, aun en un mes en el que la Minería en su conjunto volvió a mostrar una reducción frente a junio.

Qué ocurrió con la producción de gas

La extracción de gas natural tuvo una evolución diferente. En julio cayó 1,5% respecto del mismo mes de 2025, aunque el acumulado del año todavía mostró un crecimiento leve del 0,8%.

La producción convencional alcanzó los 1.475 millones de metros cúbicos y disminuyó 11,8% interanual. Por su parte, el gas no convencional llegó a 3.435,7 millones de metros cúbicos, con un incremento del 3,8% frente a julio del año pasado.

Los datos reflejan así un escenario heterogéneo para la Minería, con avances importantes en petróleo no convencional y minerales no metalíferos, pero caídas en gas, metales y servicios asociados. El resultado general permitió mantener una mejora interanual, aunque con una velocidad menor y dos meses consecutivos de retroceso en la comparación mensual.