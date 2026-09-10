Un pequeño de un año murió ahogado al caer en una pileta

Este miércoles ocurrió una tragedia en el departamento de San Rafael, Mendoza, donde un bebé de un año falleció ahogado luego de caer a una pileta. El lamentable suceso tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Sueta al 4000.

De acuerdo con los datos brindados por fuentes policiales, la criatura se alejó del interior de la casa en circunstancias que aún se desconocen y cayó al agua.

Al percatarse de la situación, la madre corrió e ingresó a la pileta para rescatar a su hijo. Los gritos de desesperación de la mujer alertaron a un vecino de la zona, quien acudió en su ayuda y trasladó al menor en su vehículo particular hasta el Hospital Schestakow.

Sin embargo, al arribar a la guardia del centro médico, los profesionales de salud solo pudieron constatar el deceso del niño. Las evaluaciones e inspecciones preliminares indicaron que la causa de muerte fue ahogamiento. Por el momento no se han obtenido mayores detalles respecto a la mecánica del hecho, debido a la profunda crisis nerviosa que atraviesa la progenitora.