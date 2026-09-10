Detuvieron al joven acusado de matar a su novia y herir al padre de la víctima

El joven acusado de matar a su novia, Camila Ruth Castro, de 19 años, y balear al padre de la víctima fue detenido en General Rodríguez luego de permanecer prófugo durante un día. El sospechoso había escapado tras el ataque ocurrido en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.

Se trata de Elías Barrionuevo, quien fue localizado por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Morón y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 4ª de Ituzaingó. Los investigadores llegaron hasta él después de realizar cuatro allanamientos.

Según indicaron fuentes vinculadas al caso, el acusado fue encontrado en inmediaciones de las calles Bolivia y Mercedes, en General Rodríguez. Al momento de ser interceptado, señalaron que “estaba caminando sin rumbo fijo”.

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Almagro al 2500. De acuerdo con la investigación, se produjo una discusión entre la pareja y posteriormente intervino el padre de la joven.

En esas circunstancias, el acusado habría sacado un arma y efectuado varios disparos. Uno de los proyectiles alcanzó a Camila, mientras que el hombre recibió impactos en las piernas.

Tras el ataque, Barrionuevo escapó a pie. Parte de la fuga quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, que mostraron a un joven vestido con ropa deportiva y llevando en una de sus manos un objeto que los investigadores buscaban determinar si correspondía al arma utilizada.

Dos personas acusadas de ayudarlo

Antes de encontrar al principal sospechoso, los investigadores detuvieron a otros dos hombres, de 28 y 34 años, pertenecientes a su entorno familiar.

Ambos quedaron acusados de haber alojado y ocultado al joven durante la noche posterior al crimen. De acuerdo con la información del caso, los tres quedaron a disposición de la fiscalía de turno del Departamento Judicial de Morón: Barrionuevo por el homicidio y los otros dos involucrados por encubrimiento.

La investigación continuaba para reconstruir los movimientos del acusado desde el momento del ataque hasta su detención y determinar las responsabilidades de las personas que presuntamente lo ayudaron mientras era buscado.

Camila murió en el hospital

Luego de los disparos, una vecina alertó al 911. Al llegar, los policías encontraron a Camila tendida en la vía pública y con una herida de arma de fuego en el cuello.

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde finalmente murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

El padre de Camila, en tanto, sufrió heridas de bala en ambas piernas y el roce de otro proyectil en el cráneo. Según se informó, permanecía fuera de peligro. En el lugar del ataque, los peritos secuestraron cinco vainas servidas que fueron incorporadas a la investigación.