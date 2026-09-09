Empleadas domésticas: la calculadora gratuita para saber cuánto deben cobrar

Las empleadas domésticas cuentan con una calculadora online para estimar cuánto deben cobrar de acuerdo con su categoría, cantidad de horas trabajadas, modalidad de contratación, antigüedad y remuneración. La herramienta también permite calcular aguinaldo, vacaciones, feriados, horas extras e indemnizaciones.

El sistema fue desarrollado por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (Sacra). El acceso es gratuito y no requiere proporcionar datos personales.

La propuesta busca facilitar una estimación adaptada a cada vínculo laboral, ya que el salario de una trabajadora de casas particulares no depende únicamente de las escalas básicas, sino también de las horas trabajadas y otras características específicas de la contratación.

Cómo funciona la calculadora para empleadas domésticas

Para utilizar la calculadora, el usuario debe ingresar a la sección correspondiente del sitio de Upacp y completar los datos de la relación laboral. Entre la información solicitada aparecen la categoría de la trabajadora, cantidad de horas, modalidad con o sin retiro, antigüedad, remuneración efectivamente pagada y características de la jornada.

Una diferencia importante es que el cálculo no se realiza solamente sobre el salario básico de la categoría. La plataforma permite cargar cuánto se paga efectivamente y las condiciones particulares de la jornada. Con esos datos, el sistema genera una estimación ajustada a la situación declarada por el usuario.

Por ejemplo, la cantidad de horas resulta especialmente importante cuando la trabajadora no cumple una jornada mensual completa. También puede incorporarse la antigüedad, que influye en determinados conceptos laborales.

Qué se puede calcular

La plataforma no se limita al sueldo mensual. Entre las opciones disponibles se encuentran el valor de las horas trabajadas, el Sueldo Anual Complementario (SAC), vacaciones, feriados nacionales, horas extras e indemnizaciones.

En el caso del aguinaldo, la calculadora permite obtener una estimación teniendo en cuenta las remuneraciones y condiciones laborales correspondientes. Puede resultar especialmente útil cuando hubo modificaciones en la jornada, cambios salariales o períodos trabajados parcialmente.

Para las vacaciones, la antigüedad constituye uno de los datos relevantes. Al incorporarla, el sistema puede ofrecer una referencia sobre los días correspondientes y los importes asociados al período de descanso.

Horas extras, feriados e indemnizaciones

Otra función permite consultar los valores correspondientes a horas extras y feriados nacionales. En estos casos, el resultado dependerá de la jornada habitual y de las condiciones en las que se desarrolló el trabajo.

También se pueden estimar indemnizaciones. Para ese cálculo intervienen variables como la antigüedad, la remuneración y las circunstancias en las que terminó la relación laboral. Por ese motivo, el resultado funciona como una referencia que debe analizarse según cada situación particular.

Una vez cargados los datos y realizado el cálculo, el usuario obtiene el resultado en la plataforma. Luego puede descargarlo como PDF, imprimirlo o compartirlo por correo electrónico y WhatsApp.

La registración ante ARCA sigue siendo obligatoria

El uso de la calculadora no reemplaza la registración de las trabajadoras de casas particulares. Los empleadores deben efectuar el trámite correspondiente ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que permite realizar los aportes y contribuciones previstos por el régimen.

Asimismo, la registración laboral no implica automáticamente la pérdida de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Según la información consignada, una trabajadora de casas particulares puede mantener determinados beneficios sociales aunque se encuentre registrada.

De esta manera, la calculadora brinda tanto a trabajadores como a empleadores una referencia para controlar o preparar una liquidación. El monto final dependerá de los datos ingresados y de las condiciones particulares de cada vínculo laboral.