El jugado look nupcial de Sofía Gonet: lencería, perlas y un velo XL

Sofía Gonet volvió a llamar la atención con una producción de moda en la que dejó de lado los códigos tradicionales del vestido de novia para apostar por una propuesta marcada por la lencería, las transparencias y diferentes elementos de inspiración vintage.

La pieza principal fue un corset en tono crema y de estética antigua, con escote barco, breteles caídos, varillas marcadas y un sistema de acordonado en la espalda. El diseño entallado definió la silueta y funcionó como punto de partida para el resto del conjunto.

En lugar de acompañarlo con una falda o un vestido convencional, la influencer eligió un culotte de encaje floreado con transparencias y ligueros. La combinación llevó la estética bridal hacia una versión más sensual y alejada de las propuestas clásicas.

Encaje, medias y un velo de gran tamaño

Sofía Gonet agregó ligas de encaje en los muslos y medias altas de tul semitransparente, además de otras piezas cortas con detalles similares. La superposición permitió combinar diferentes texturas dentro de una misma gama visual.

El elemento que reforzó de manera más evidente la referencia nupcial fue un extenso velo de tul blanco y traslúcido. La pieza cayó sobre el conjunto y contrastó con las prendas de lencería, generando una mezcla entre elementos románticos y otros más contemporáneos.

Para sumar un detalle clásico, incorporó una gargantilla formada por cinco hileras de perlas. El accesorio aportó otro guiño a la estética tradicional de las novias, aunque integrado dentro de una producción considerablemente más arriesgada.

Los detalles que completaron el estilismo

En los pies, Sofía Gonet utilizó unos mules en rosa nude, destalonados y terminados en punta. El calzado incluyó un acordonado frontal inspirado en los corsets, detalle que permitió mantener una continuidad con la prenda central de la producción.

El beauty look acompañó la propuesta sin competir con las prendas. La creadora de contenido llevó su cabello oscuro suelto, con ondas suaves y desestructuradas que quedaron parcialmente cubiertas por el velo.

Con corsetería, encaje, perlas y transparencias, Gonet reinterpretó los códigos habituales de la indumentaria de novia desde una mirada más vinculada a las tendencias actuales. La producción volvió a mostrar su inclinación por combinar referencias clásicas con estilismos de mayor impacto visual.