El Niño podría alcanzar su máxima intensidad hacia fin de año: hasta cuándo seguirá

El fenómeno El Niño ya se encuentra establecido y presenta una intensidad fuerte, según la actualización de septiembre difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las proyecciones muestran que continuará influyendo sobre las condiciones climáticas durante los próximos meses.

Los modelos dinámicos y estadísticos analizados por el organismo asignan una probabilidad del 100% a la continuidad de la fase cálida durante el trimestre septiembre, octubre y noviembre. Además, existe la posibilidad de que el fenómeno siga intensificándose hacia finales de 2026.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), por su parte, estima una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero de 2027. De cumplirse ese escenario, su presencia se extendería durante aproximadamente seis meses más tomando septiembre como referencia.

Qué está ocurriendo en el océano Pacífico

Una de las señales principales se encuentra en el Pacífico ecuatorial, donde las temperaturas de la superficie del mar permanecen considerablemente por encima de los valores habituales para esta época del año.

Según el SMN, las anomalías podrían llegar a ubicarse hasta dos grados por encima de lo normal durante los próximos seis meses. A ese comportamiento se suman vientos alisios debilitados en la zona central del Pacífico.

También se registran valores negativos en el Índice de Oscilación del Sur, otro de los indicadores que los especialistas utilizan para seguir la evolución del fenómeno. En conjunto, estos elementos resultan compatibles con la permanencia de una fase cálida intensa.

Cómo podría influir El Niño en Argentina

Los mapas elaborados por el Servicio Meteorológico muestran cómo se comportaron históricamente las precipitaciones y temperaturas durante primaveras con episodios fuertes de El Niño. El organismo aclaró que esos registros no representan un pronóstico exacto para los próximos meses.

En materia de lluvias, los antecedentes muestran una mayor tendencia a precipitaciones superiores a las normales sobre el noreste argentino y sectores del centro-este de la provincia de Buenos Aires.

También aparecen señales de mayores precipitaciones en áreas del sur de Cuyo y el centro de la Patagonia. Sin embargo, en otras zonas del país el comportamiento histórico fue neutro o incluso presentó déficits.

Las temperaturas y las diferencias entre regiones

En cuanto a las temperaturas, los antecedentes asociados con eventos fuertes muestran una tendencia hacia registros inferiores a los valores habituales en buena parte de Argentina. Las anomalías más marcadas se observan históricamente en el sur de Cuyo y el norte patagónico.

El SMN advirtió, de todos modos, que la intensidad de El Niño no determina automáticamente la magnitud de sus efectos. Un episodio considerado muy fuerte no implica necesariamente que todas las provincias registren lluvias extraordinarias o temperaturas anómalas al mismo tiempo.

La evolución dependerá de la interacción del fenómeno con otros factores atmosféricos y de las condiciones particulares de cada región. Por ahora, las proyecciones indican que seguirá presente durante toda la primavera, podría alcanzar su máxima intensidad hacia fines de 2026 y tendría posibilidades de mantenerse hasta febrero de 2027.