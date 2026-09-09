Boca ganó y Arruabarrena bajó la euforia: “Solo fueron los primeros 90 minutos”

Rodolfo Arruabarrena valoró el rendimiento de Boca después del triunfo 1-0 sobre San Pablo en la Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El entrenador resaltó especialmente la concentración y el orden que mostró su equipo para conseguir una ventaja mínima.

El Vasco consideró que el encuentro tuvo características propias de instancias decisivas de la Copa Libertadores por la historia de ambos clubes y por el desarrollo táctico que presentó. “Ha sido un partido más de Copa Libertadores que de Sudamericana”, sostuvo en conferencia de prensa.

Según explicó, San Pablo comenzó mejor, pero Boca consiguió acomodarse con el paso de los minutos y controlar buena parte del encuentro. Para el técnico, una de las claves estuvo en evitar errores que pudieran modificar el desarrollo de una serie que anticipaba muy pareja.

La seriedad defensiva que destacó Arruabarrena

El entrenador hizo especial énfasis en el funcionamiento defensivo. “Hoy defensivamente el equipo estuvo muy serio, muy sólido”, afirmó Arruabarrena, quien remarcó que prácticamente no recordó situaciones claras del conjunto brasileño durante el segundo tiempo.

El partido tuvo pocas oportunidades y largos tramos de disputa táctica. El técnico reconoció que no fue un encuentro vistoso, pero entendió que ese tipo de desarrollo es habitual cuando se enfrentan equipos con aspiraciones de avanzar en una eliminatoria internacional.

Para el entrenador de Boca, el temor a cometer errores suele provocar partidos cerrados en esta clase de instancias. La diferencia conseguida como local permite al Xeneize viajar con ventaja a Brasil, aunque sin margen para relajarse.

“Solo hemos ganado los primeros 90 minutos”

Arruabarrena buscó moderar el entusiasmo después del resultado y dejó en claro que la llave todavía está abierta. “Solo hemos ganado los primeros 90”, señaló al referirse al partido de vuelta que se disputará la próxima semana.

El técnico sostuvo que Boca deberá presentarse en Brasil con sus propias herramientas y sin modificar su identidad únicamente por contar con una ventaja. El objetivo será sostener el orden mostrado en la Bombonera y encontrar oportunidades para ampliar la diferencia.

Antes de concentrarse plenamente en la revancha, el conjunto azul y oro tendrá un compromiso por el torneo local. Arruabarrena adelantó que analizará el estado físico de sus jugadores antes de comenzar a preparar específicamente el segundo enfrentamiento con San Pablo.

Boca lleva una ventaja mínima a Brasil

El 1-0 conseguido en Buenos Aires obliga a San Pablo a ganar en la revancha para mantener sus posibilidades de avanzar. Una igualdad en Brasil clasificará directamente a Boca, mientras que una derrota por un gol llevaría la definición a los penales.

Arruabarrena insistió en que la ventaja obtenida no garantiza nada y que la serie exigirá otra actuación de máxima concentración. La experiencia y la historia internacional de ambos equipos fueron aspectos que el entrenador señaló para explicar la paridad del primer encuentro.

Con el primer objetivo cumplido, Arruabarrena y Boca comenzarán a mirar la revancha con una diferencia favorable, pero conscientes de que todavía restan otros 90 minutos para definir cuál de los dos equipos avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana.