Olvidó la notebook en un colectivo y la recuperaron: una joven se la había comprado a un desconocido

Una mujer denunció que su hijo había olvidado una notebook en un colectivo durante un viaje desde Larroque hacia Gualeguaychú. Tras una investigación, la Policía recuperó el equipo en poder de una joven de 21 años, quien aseguró que se lo había comprado a un hombre desconocido.

La denuncia fue radicada durante la tarde del martes. Según manifestó la mujer ante las autoridades, su hijo había dejado la computadora portátil dentro del colectivo mientras viajaba entre ambas localidades del sur entrerriano.

A partir de la presentación, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal iniciaron distintas tareas para determinar dónde se encontraba el dispositivo y establecer qué había ocurrido luego de que fuera olvidado.

Como resultado de las averiguaciones, los investigadores realizaron un procedimiento en una vivienda ubicada sobre calle Guido Spano, aproximadamente a la altura del 1700, en Gualeguaychú.

En el lugar, los policías localizaron la notebook denunciada y procedieron a su secuestro. Además, recuperaron los otros elementos que se encontraban guardados dentro de la funda del equipo.

De acuerdo con la información policial, la computadora estaba en poder de una joven de 21 años. Al ser consultada sobre la procedencia del dispositivo, manifestó que lo había comprado un hombre al que no conocía.

Tanto la notebook como los elementos recuperados fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia, para entregárselos al dueño.