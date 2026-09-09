Expulsaron de por vida al jugador que noqueó a un juez de línea en el fútbol senior

Expulsión de por vida para el jugador que noqueó a un juez de línea

La Liga Senior del Fútbol Argentino expulsó de por vida al jugador Raúl Hernán García, de San Miguel, luego de que agrediera y dejara inconsciente al juez de línea Pablo Valles durante un partido frente a Racing. La organización también decidió excluir al conjunto +35 del “Trueno Verde” de sus torneos.

La resolución fue adoptada menos de 24 horas después del violento episodio registrado el lunes por la noche en el predio Tita Mattiussi, en Avellaneda. La Comisión Directiva y los representantes de los clubes de la Primera División +35 se reunieron de urgencia y aprobaron las sanciones por unanimidad.

En el comunicado oficial, la Liga dispuso para García la “expulsión definitiva y perpetua” y estableció que quedará “expulsado de por vida de toda competencia, torneo o actividad organizada por la liga”.

San Miguel también recibió una dura sanción

La decisión no se limitó al futbolista. El equipo de San Miguel de la categoría mayores de 35 años fue “expulsado de manera inmediata e irrevocable de todas las competencias oficiales de la liga”.

La organización explicó que actuó con la “máxima severidad reglamentaria” ante los hechos de violencia y ratificó su postura de “tolerancia cero frente a cualquier acto de violencia que atente contra el espíritu deportivo, la integridad física y el respeto hacia las autoridades arbitrales, jugadores y público en general”.

El episodio que originó las sanciones ocurrió cuando Racing y San Miguel empataban 3-3. A los 23 minutos del segundo tiempo se produjo una infracción cerca de uno de los laterales y Valles señaló la falta. En ese momento, García se aproximó al asistente y lo golpeó violentamente en el rostro.

⚠️🇦🇷 Un jugador del SÉNIOR de San Miguel le metió un CABEZAZO al juez de línea, que PERDIÓ EL CONOCIMIENTO y quedó INTERNADO. Lamentable. ❌ pic.twitter.com/vkJlcwwv1w — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 8, 2026

El juez de línea quedó inconsciente

Como consecuencia de la agresión, Valles cayó al césped y quedó inconsciente, por lo que posteriormente debió ser trasladado a un hospital. Ante la gravedad de lo ocurrido, el árbitro principal decidió suspender inmediatamente el encuentro.

“Tratamos de que la gente venga a disfrutar, este tipo de cosas no deberían suceder más. Nosotros venimos a trabajar, aunque tengamos un error, que puede ser involuntario, no justifica ninguna acción física. Pasamos un mal momento y está bastante golpeado. Lamentamos mucho lo que pasó”, expresó el árbitro después del incidente.

Racing repudió públicamente el ataque y manifestó su solidaridad con el asistente. “Racing Club Senior repudia totalmente todo este tipo de agresiones, cansado ya de que los equipos vengan al predio Tita Mattiussi a querer ganar los partidos de guapos. Nuestra solidaridad y apoyo para que estas cosas no vuelvan a pasar nunca más”, expresó el equipo senior de la Academia.

El pedido de disculpas de San Miguel

San Miguel también condenó lo sucedido y pidió disculpas por la conducta de su futbolista. El club señaló que el propio jugador reconoció su error y se mostró arrepentido por lo ocurrido.

“Queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido y, especialmente, por la reacción que tuvo uno de nuestros jugadores hacia el juez de línea. El propio jugador es el primero en reconocer su error y se encuentra profundamente arrepentido. El fútbol es una fiesta, un espacio de encuentro y de unión. Nunca debe convertirse en un lugar de violencia u odio”, manifestó la institución.

El encuentro quedó definitivamente interrumpido cuando restaban poco más de 20 minutos y el marcador estaba igualado 3-3. El resultado deportivo quedó relegado frente a la gravedad de una agresión que derivó en una de las sanciones más severas posibles: el jugador no podrá volver a participar de ninguna actividad organizada por la Liga Senior y el equipo de San Miguel quedó afuera de sus competencias.