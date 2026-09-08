Violencia en el fútbol senior: un jugador agredió al juez de línea en un partido Racing-San Miguel

Racing y San Miguel empataban 3 a 3 cuando un futbolista visitante golpeó en la cabeza al asistente Pablo Valles. El árbitro sufrió sangrado en la nariz y debió recibir atención médica. El episodio quedó filmado.
Un jugador de San Miguel agredió a un juez de línea y provocó la suspensión del partido que el equipo senior disputaba ante Racing. El episodio ocurrió durante el segundo tiempo del encuentro celebrado en el predio Tita Mattiussi, en Avellaneda.
El marcador estaba igualado 3 a 3 y transcurrían 23 minutos del complemento en la Cancha 5 cuando el futbolista visitante atacó al asistente Pablo Valles. El árbitro principal, Pablo Diéguez, interrumpió inmediatamente el juego.
Tras la suspensión, Valles recibió atención médica en el lugar debido a los golpes y al sangrado que presentaba en la nariz. La terna arbitral evaluó incluso solicitar una ambulancia para trasladarlo a un centro asistencial.
El árbitro describió la agresión
“Está bastante golpeado. Ahora lo está asistiendo la médica, vamos a ver si llamamos a la ambulancia. Esperemos que no sea muy grave”, expresó Diéguez en declaraciones a Web de Racing.
El juez principal explicó que todavía debían revisar las imágenes para establecer con precisión cómo se produjo el ataque. “Lo veíamos con la nariz sangrando. Creo que fue un cabezazo, pero vamos a ver después bien las imágenes para determinar qué pasó. La agresión existió, lamentablemente”, afirmó.
Diéguez remarcó que ninguna equivocación arbitral podía justificar una reacción violenta. “Nosotros venimos a trabajar acá. Aunque tengamos un error, que es involuntario, no justifica ninguna acción física”, sostuvo.
El partido no se reanudó
El árbitro lamentó lo ocurrido en un encuentro deportivo al que los protagonistas habían asistido para competir y compartir un momento recreativo. “Es un partido de fútbol. Intentamos que todo funcione, que la gente venga a pasar el momento y a disfrutar de lo que está haciendo. Evidentemente, este tipo de cosas no deberían suceder más”, manifestó.
Debido a la gravedad del episodio y a la necesidad de preservar la integridad física de los integrantes de la terna, el encuentro no volvió a disputarse. La suspensión se produjo cuando ambos conjuntos igualaban 3 a 3.
⚠️🇦🇷 Un jugador del SÉNIOR de San Miguel le metió un CABEZAZO al juez de línea, que PERDIÓ EL CONOCIMIENTO y quedó INTERNADO.
Lamentable. ❌ pic.twitter.com/vkJlcwwv1w— Sudanalytics (@sudanalytics_) September 8, 2026
Los árbitros elaborarán un informe con los motivos de la interrupción y una descripción de los hechos. El documento quedará a disposición del Tribunal de Disciplina, que deberá determinar las sanciones correspondientes.
“Lo que a nosotros nos compete es la suspensión del partido, informar por qué lo suspendemos y después el Tribunal de Disciplina actuará y dará todas las sanciones correspondientes”, explicó Diéguez.
San Miguel pidió disculpas
El equipo senior de San Miguel difundió un comunicado en el que pidió disculpas por la conducta del jugador y aseguró que su accionar no representaba los valores promovidos por la institución.
“Desde nuestro equipo queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido durante el último partido y, especialmente, por la reacción que tuvo uno de nuestros jugadores hacia el juez de línea”, indicó el texto.
La institución señaló que el futbolista reconoció su responsabilidad y se mostró arrepentido. “El propio jugador es el primero en reconocer su error, se encuentra profundamente arrepentido por lo sucedido y entiende que este tipo de reacciones no pueden volver a repetirse”, agregaron.
Desde San Miguel también expresaron su deseo de que Valles se recuperara y rechazaron cualquier manifestación de violencia dentro de una cancha. “Podemos equivocarnos, podemos protestar una decisión o vivir el partido con intensidad, pero siempre debemos mantener el respeto hacia quienes forman parte del juego”, remarcaron.
Racing repudió el ataque
El equipo senior de Racing manifestó su acompañamiento al asistente luego de la agresión. “Desde el Senior de Racing repudiamos lo ocurrido en nuestra casa. Nuestro apoyo y solidaridad al asistente agredido Pablo Valles”, comunicó la institución.
Por su parte, la Liga Senior del Fútbol Argentino expresó su “más enérgico repudio” y confirmó que analizará el episodio junto con los delegados de los clubes participantes.
La Comisión Directiva deberá definir las medidas reglamentarias correspondientes. “Se procederá con máxima severidad para garantizar que situaciones de esta índole no vuelvan a ocurrir en nuestros torneos”, advirtió la organización.