Trasladaron un olivo de 500 años y seis toneladas para instalarlo en el jardín de una vivienda

Trasladaron un olivo de 500 años y más de seis toneladas hasta el jardín de un chalet de la Comunidad Valenciana. La particular operación necesitó una grúa y un camión especial para preservar las raíces y garantizar la supervivencia del ejemplar.
Trasladaron un olivo de 500 años y más de seis toneladas para convertirlo en la pieza central del jardín de una vivienda de la Comunidad Valenciana, en España. Debido a las dimensiones y antigüedad del ejemplar, el operativo requirió maquinaria pesada y una cuidadosa planificación para evitar daños.
El propietario del chalet decidió incorporar el árbol después de que una tormenta derribara el pino que ocupaba anteriormente ese sector. Para reemplazarlo, buscó un ejemplar con fuerte impacto visual y finalmente eligió el olivo por su antigüedad, dimensiones y valor ornamental.
La maniobra estuvo a cargo de Jardines con Vida, una empresa especializada en el trasplante de árboles de gran porte. Pese a que el desplazamiento fue de apenas unas decenas de metros dentro de la propiedad, fue necesario utilizar una grúa de gran tonelaje y un camión góndola.
El desafío de trasladar un árbol de 500 años
Uno de los aspectos fundamentales del procedimiento fue conservar el cepellón, es decir, la porción de tierra adherida a las raíces. Su preservación resulta determinante para reducir el impacto del trasplante y favorecer la adaptación del árbol a su nueva ubicación.
Los especialistas protegieron las raíces y supervisaron cada etapa, desde el movimiento inicial hasta la colocación definitiva. El objetivo fue que el olivo pudiera continuar creciendo después de una operación especialmente compleja por su peso y antigüedad.
El caso se enmarcó además en una tendencia del paisajismo que utiliza árboles adultos y ejemplares históricos como protagonistas de jardines privados. De esta manera, algunos proyectos consiguen incorporar vegetación de grandes dimensiones sin esperar décadas para su desarrollo.
Los beneficios más allá del impacto visual
Además del componente ornamental, los árboles de gran tamaño pueden aportar sombra y contribuir a reducir las temperaturas en determinados espacios exteriores, además de brindar mayor privacidad a las viviendas.
A esta tendencia se sumaron alternativas como los jardines verticales, especialmente utilizados cuando existe poco espacio disponible. Estas instalaciones aprovechan paredes y otras superficies y pueden colaborar con el aislamiento térmico y acústico.
En este caso, el olivo de medio milenio se convirtió en el protagonista del nuevo jardín. Su instalación demandó una intervención poco habitual, en la que el desafío principal fue compatibilizar el diseño paisajístico con los cuidados necesarios para preservar un árbol que ya acumulaba cinco siglos de vida.