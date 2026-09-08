Robaron cuatro obras de un museo en Francia y abandonaron dos al escapar

Dos ladrones ingresaron de madrugada y sustrajeron cuatro obras valuadas en millones de euros. Las alarmas se activaron y abandonaron dos cuadros durante la fuga.
Dos ladrones robaron cuatro obras de arte del Museo Renoir durante la madrugada de este martes 8 de septiembre, en Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia. El golpe duró menos de cinco minutos y, durante la huida, los delincuentes abandonaron dos de los cuadros sustraídos en los jardines del establecimiento.
El asalto ocurrió poco antes de las 6, hora local, cuando el museo todavía permanecía cerrado al público. Los delincuentes ingresaron equipados con una sierra metálica y consiguieron apoderarse de cuatro de las 12 obras que se encontraban en el establecimiento dedicado al reconocido pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir.
Sin embargo, la activación de las alarmas del museo y la intervención policial obligaron a los asaltantes a acelerar la fuga. Dos de las cuatro piezas sustraídas fueron posteriormente encontradas abandonadas en los jardines del predio.
“Las sirenas del museo y de la policía hicieron que los ladrones se precipitaran y solo robaran cuatro obras del Museo Renoir de las doce que alberga el museo”, explicó el alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson.
Las primeras estimaciones difundidas por las autoridades situaron en 9 millones de euros, equivalentes a unos 10 millones de dólares, el valor de las obras involucradas en el robo. Inicialmente se había informado sobre la recuperación de un cuadro, aunque posteriormente se confirmó que habían sido dos.
Por la rapidez y precisión con la que se desarrolló el golpe, los investigadores sospechaban que los delincuentes contaban con información previa sobre el lugar. El alcalde sostuvo que el grupo estaba “bien informado” y destacó que toda la maniobra se concretó en menos de cinco minutos.
El Museo Renoir fue creado en 1960 y está ubicado cerca de Niza, en la última vivienda en la que residió Pierre-Auguste Renoir, uno de los principales exponentes del
impresionismo francés, quien vivió entre 1841 y 1919. Conserva mobiliario y objetos originales que pertenecieron al artista. Entre ellos se encuentran su caballete y su silla de ruedas, además de una colección integrada por retratos, paisajes y desnudos realizados por el pintor.
Otros robos
Entre los antecedentes más resonantes estuvo el robo cometido aproximadamente un año atrás en el Museo del Louvre, en París, donde fueron sustraídas ocho joyas pertenecientes a la Corona francesa que continuaban sin ser encontradas.
Además, a comienzos de julio delincuentes sustrajeron piezas de joyería del Museo Lalique, al norte de Estrasburgo, valuadas en más de 4,5 millones de euros. A finales del mismo mes, otro grupo robó a plena luz del día un collar de oro perteneciente al Tesoro de Vix, de origen celta, en un museo de la región de Borgoña.
Ante esta sucesión de hechos, el Ministerio de Cultura de Francia había presentado en julio un plan compuesto por 33 medidas para reforzar la seguridad del patrimonio. Entre las recomendaciones figuró retirar temporalmente algunas piezas especialmente vulnerables hasta garantizar condiciones adecuadas para su exhibición.