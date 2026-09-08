Pronostican un brusco cambio del tiempo tras varios días con temperaturas en ascenso

La presencia de aire frío permanece sobre buena parte de Argentina, pero esta situación cambiará rápidamente, ya que la circulación atmosférica irá modificándose y permitirá que el viento rote progresivamente al sector norte, favoreciendo el ingreso de aire más cálido y húmedo.

Este cambio de circulación provocará un importante ascenso de las temperaturas hacia mediados de semana. El jueves se perfila como la jornada más cálida, con valores elevados especialmente sobre el centro y norte del país. Al mismo tiempo, el incremento de la humedad aportará mayor disponibilidad de energía para el desarrollo de tormentas.

El escenario cambiará nuevamente durante el viernes, cuando el avance de un sistema frontal desencadene lluvias y tormentas de variada intensidad. Luego del pasaje de este sistema, una nueva masa de aire frío avanzará sobre el territorio argentino y provocará un marcado descenso térmico durante el fin de semana.

Del calor de mitad de semana a las tormentas

Según indica el sitio Meteored, la circulación del viento del sector norte será el principal responsable del ascenso térmico. El transporte de aire cálido desde latitudes más bajas se combinará con un aumento progresivo de la humedad, generando condiciones muy diferentes a las observadas durante el comienzo de la semana.

El jueves podría registrarse el pico de temperaturas sobre buena parte del centro y norte de Argentina. Este período cálido será relativamente breve, ya que el ingreso de humedad y la aproximación del frente favorecerán un rápido incremento de la inestabilidad. Por este motivo, las temperaturas elevadas estarán estrechamente vinculadas con la posterior evolución de las tormentas.

Durante el viernes se prevé el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad. El mapa de acumulados del modelo europeo ECMWF muestra precipitaciones distribuidas de manera irregular, con algunos núcleos de mayores registros sobre sectores del centro del país y acumulados particularmente importantes hacia Paraguay, el sur de Brasil y áreas próximas al noreste argentino.

Tras el pasaje del sistema de tormentas, la configuración atmosférica volverá a cambiar de manera contundente. El ingreso de una nueva masa de aire frío provocará un marcado descenso de las temperaturas y generará anomalías negativas muy significativas sobre amplios sectores del centro y oeste de Argentina.

Pronóstico para Paraná

El pronóstico para Paraná anticipa para este martes una jornada con temperatura máxima de 21 grados y mínima de 5 grados, sin probabilidades de precipitaciones, según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se presentará despejado durante buena parte de la jornada, mientras que hacia la noche aumentará la nubosidad.

Para el miércoles 9, el organismo anticipa nuevamente condiciones estables, con una mínima de 9 grados y una máxima de 21 grados. La probabilidad de precipitaciones será de entre 0 y 10% durante la tarde y de 0% en los restantes períodos.

Cuándo podrían llegar las lluvias a Paraná

El jueves 10 continuará el tiempo sin lluvias en la capital entrerriana. La temperatura mínima ascenderá hasta los 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 22 grados, convirtiéndose en la jornada más cálida de las que aparecen en el pronóstico.

Las condiciones cambiarían durante el viernes 11, cuando el SMN prevé entre 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones, tanto durante el día como hacia la noche. La mínima será de 13 grados y la máxima llegará a 16 grados.

Además, para esa jornada se anticipan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la noche, mientras que la velocidad del viento se ubicaría entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Descenso de temperatura durante el fin de semana

El sábado 12 se espera un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de 9 grados y una máxima de apenas 11 grados. La probabilidad de lluvias será de entre 0 y 10%. También se anuncian ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde.

Para el domingo 13, en tanto, el pronóstico indica una mínima de 7 grados y una máxima de 12 grados, sin probabilidades de precipitaciones.

Finalmente, el lunes 14 comenzaría una recuperación de las temperaturas: se anticipan 9 grados de mínima y 18 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.