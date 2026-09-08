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Política

Nombraron al nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

El presidente Javier Milei designó a Pedro Mariano Rebollo como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú. El nombramiento se concretó tras el acuerdo otorgado por el Senado de la Nación.

8 de Septiembre de 2026
Pedro Rebollo
Pedro Rebollo

El presidente Javier Milei designó a Pedro Mariano Rebollo como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú. El nombramiento se concretó tras el acuerdo otorgado por el Senado de la Nación.

El presidente Javier Milei nombró a Pedro Mariano Rebollo como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú. La designación quedó formalizada mediante el Decreto 936/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial de la República Argentina.

 

La medida había sido firmada el lunes 7 de septiembre y llevó también la firma de Juan Bautista Mahiques. De esta manera, el Poder Ejecutivo formalizó el nombramiento luego del acuerdo correspondiente prestado por el Senado de la Nación.

 

En su artículo primero, el decreto estableció: “Nómbrase fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, al doctor Pedro Mariano Rebollo”.

La designación se concretó en uso de las atribuciones previstas por la Ley Nº 27.148, correspondiente a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.

 

El procedimiento para cubrir este tipo de cargos requiere la intervención del Senado. Precisamente, el decreto publicado este martes consignó entre sus fundamentos el acuerdo otorgado previamente por la Cámara alta para avanzar con el nombramiento.

 

Con la publicación de la norma, quedó formalizada la designación de Rebollo como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, una función dentro del Ministerio Público Fiscal con asiento en territorio entrerriano.

Temas:

Pedro Mariano Rebollo fiscal federal de Gualeguaychú Gualeguaychú
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