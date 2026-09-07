Asamblea Ciudadana Vecinalista: autoridades detallaron avances de obras de recursos hídricos

REDACCIÓN ELONCE
La Asamblea Ciudadana Vecinalista reunió a vecinos y funcionarios municipales para conocer los avances de obras de recursos hídricos y la planificación ante lluvias intensas. Desde el municipio detallaron a Elonce intervenciones en Anacleto Medina y Bajada Grande.
La Asamblea Ciudadana Vecinalista realizó una nueva reunión en Paraná con la participación de funcionarios municipales, quienes detallaron los avances de obras de recursos hídricos, las tareas sobre las redes de agua y cloacas y la planificación frente a posibles contingencias climáticas. El encuentro surgió a partir de inquietudes planteadas por vecinales ubicadas principalmente en cercanías de los arroyos de la ciudad.
Clelia Zapata, integrante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, explicó a Elonce que existe preocupación entre los habitantes de diferentes sectores por el comportamiento de los cursos de agua. “La asamblea se hace eco de lo que están pidiendo las vecinales. Casi todas están al borde de algún arroyo, porque Paraná tiene esa característica de que tiene muchos arroyos, y están pidiendo asesoramiento, más comunicación de las medidas que hay que tomar para lo que se viene”, sostuvo.
Ante esas consultas, fueron convocadas autoridades del área de Recursos Hídricos para informar sobre las acciones previstas y el funcionamiento del comité de emergencias. “Invitamos, a pedido de las vecinales, a las autoridades de Recursos Hídricos para que nos informen cómo se está preparando el comité de emergencias que se ha creado por Ordenanza desde diciembre, cómo están trabajando”, señaló Zapata.
Las obras de recursos hídricos que se ejecutan en Paraná
La secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante, participó junto con integrantes de las áreas de Ambiente, Planificación e Infraestructura. La funcionaria explicó que el trabajo contempla tanto las obras necesarias para mejorar la infraestructura como la organización de las respuestas municipales ante una eventual emergencia.
“En el caso de obras duras tenemos distintas aristas: está la parte hidráulica pluvial, también tenemos la de Obras Sanitarias, que es agua y cloaca, y prever mediante diagnóstico de las redes que tenemos dónde tendríamos que comenzar, dónde culminar, cómo es la agenda de actividades por hacer”, explicó Collante.
En cuanto al comportamiento del río Paraná, la funcionaria evitó anticipar una altura máxima debido a que todavía existe incertidumbre. “Todavía es un tanto incierto.
Sabemos que viene la cuenca muy cargada, muy elevada en altura”, señaló. Agregó que el municipio mantiene contacto con el Instituto Nacional del Agua (INA) y sigue los informes mensuales y semanales elaborados por el organismo.
La intervención en Anacleto Medina
Uno de los trabajos destacados durante la reunión es el que se desarrolla en Anacleto Medina, en la zona oeste de Paraná. Allí se busca intervenir sobre conductos antiguos que presentan elevados niveles de presión y pérdidas que terminan aportando agua al suelo y afectando su estabilidad.
“Estamos haciendo una intervención muy importante en Anacleto Medina, que tiene que ver con la anulación de conductos viejos que, frente a esa topografía, alcanzaban cuatro veces los valores de presión debidos, es decir, 40 metros columna de agua. Lo que se veía y se ve aún, porque continuamos trabajando, es cómo las pérdidas de esos conductos viejos llenaban las calzadas de agua”, detalló Collante.
En paralelo, se avanza con la conexión de los domicilios a las nuevas cañerías. “Mientras anulamos, estamos reconectando a los vecinos que todavía están conectados a los caños antiguos, los reconectamos a los caños nuevos. Es una obra que ha llevado dos semanas, pero venimos con muy buen ritmo y al culminar esperamos recuperar muchísima agua que se está perdiendo”, indicó.
Bajada Grande y otros sectores bajo análisis
Los trabajos también alcanzarán a Bajada Grande, donde las autoridades identificaron inconvenientes relacionados con la combinación de sistemas cloacales y pluviales. “Tenemos todavía trabajo por delante porque hay una combinación entre cloacas con pluviales que hay que remediar y limpiar”, explicó Collante. Una parte de las tareas ya fue abordada por Servicios Públicos y Recursos Hídricos continuará con el diagnóstico cuando finalicen las labores en Anacleto Medina.
Además, el municipio analiza diferentes mallas de distribución de agua sometidas históricamente a sobrepresiones. Entre los sectores mencionados aparecen José Hernández, la zona de la Toma Vieja y pequeños barrios vinculados al Vicoer, donde pueden producirse nuevas pérdidas poco después de realizar reparaciones.
Collante explicó que uno de los objetivos centrales será administrar mejor las presiones de la red. “La distribución por bombeo está al foco del tratamiento que tenemos que hacer a la red para mejorarla y brindarle estabilidad, que es administrar las presiones desde los centros distribuidores y administrar las presiones en cada una de las mallas”, afirmó.
Un plan hidráulico con una mirada a 30 años
La funcionaria remarcó que la planificación no se limita a solucionar inconvenientes inmediatos, sino que contempla una estrategia de largo plazo para la infraestructura de la capital entrerriana. “Así como hay un plan hidráulico de acá a los próximos 30 años de cómo vamos a ampliar y extender la red, también tenemos que tener muy claro el norte de operación y mantenimiento de la red”, manifestó.
En ese sentido, Collante sostuvo que el manejo de la presión será fundamental para mejorar el funcionamiento del sistema. “La operación y el manejo de la presión es clave para modificar el entendimiento que tenemos de Paraná de agua”, señaló al referirse a la necesidad de combinar ampliaciones de infraestructura con tareas permanentes de mantenimiento.
Respecto de las inversiones que podrían incorporarse al Presupuesto 2027 para mejorar el servicio de agua potable, la secretaria indicó que la discusión deberá realizarse junto con las áreas de Planificación e Infraestructura y remarcó que el desafío no depende exclusivamente de los recursos económicos disponibles.
Inversión y estrategia para mejorar el servicio
“Eso es algo que vamos a tener que discutir, debatir conjuntamente con Planificación e Infraestructura, porque no es solamente una cuestión de dinero, sino de estrategia de abordar, por un lado, con obra pública y, por otro lado, por la administración”, explicó Collante.
La funcionaria destacó, además, los recursos destinados al sistema durante la actual administración municipal. “En lo que ha sido la gestión y lo que va a ser hasta su punto cúlmine, lo que es agua ha tenido una fuerte inversión”, afirmó.
La reunión permitió así que las vecinales conocieran directamente los trabajos en marcha y plantearan inquietudes ante las autoridades. El objetivo de la Asamblea Ciudadana Vecinalista es mantener ese vínculo entre los barrios y el municipio, especialmente en sectores cercanos a arroyos y en aquellos donde existen problemas históricos vinculados con las redes de agua, cloacas y desagües.