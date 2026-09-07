Cerúndolo quedó eliminado del US Open y se despidió en octavos de final

Francisco Cerúndolo perdió ante el belga Alexander Blockx por 3-6, 6-4, 7-5 y 7-5 y quedó eliminado del US Open. El argentino desaprovechó 14 de sus 17 oportunidades de quiebre y no pudo alcanzar por primera vez los cuartos de un Grand Slam.
Francisco Cerúndolo quedó eliminado del US Open tras caer este lunes frente al belga Alexander Blockx por 3-6, 6-4, 7-5 y 7-5, en los octavos de final. El argentino ganó el primer set, pero no logró sostener la ventaja y se despidió de Nueva York después de completar su mejor actuación histórica en el certamen.
El tenista argentino, ubicado en el puesto 25 del ranking ATP y 24° preclasificado, llegó al encuentro después de protagonizar una de las grandes remontadas del torneo frente al estadounidense Taylor Fritz, número 10 del mundo. Sin embargo, ante Blockx tuvo una actuación irregular y pagó caro la falta de eficacia en los momentos decisivos.
Uno de los datos que marcó el desarrollo del encuentro estuvo en las oportunidades de quiebre. Cerúndolo dispuso de 17 break points, pero solamente pudo concretar tres. El belga, de 21 años y ex número uno del mundo junior, respondió en los momentos de mayor presión y consiguió revertir un partido que había comenzado favorable al argentino.
Blockx reaccionó después del primer set
Cerúndolo tuvo un buen comienzo y consiguió quedarse con el parcial inicial por 6-3. El panorama cambió desde el segundo set, cuando Blockx encontró mayor regularidad, se impuso por 6-4 e igualó el encuentro.
Los siguientes parciales fueron mucho más equilibrados. El belga mostró una destacada capacidad defensiva cuando el argentino intentó quebrar su servicio y terminó apropiándose del tercer set por 7-5. La historia volvió a repetirse en el cuarto parcial, que también quedó en manos de Blockx por 7-5.
El resultado terminó con la posibilidad de Cerúndolo de alcanzar por primera vez los cuartos de final de un torneo de Grand Slam. Además, con su eliminación ya no quedan tenistas argentinos en los cuadros de individuales del US Open.
La gran remontada que protagonizó ante Fritz
Más allá de la eliminación, Cerúndolo completó en Nueva York una campaña que le permitió superar por primera vez la tercera ronda. Su recorrido comenzó con una victoria en sets corridos frente al austríaco Filip Misolic.
Posteriormente necesitó cinco parciales para superar al alemán Jan-Lennard Struff por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3. En tercera ronda llegó uno de los partidos más destacados de su participación en el torneo.
Frente a Taylor Fritz, Top 10 y noveno preclasificado, el argentino perdió los dos primeros sets por 6-3 y 6-4, pero reaccionó y concretó una notable remontada. Ganó los siguientes parciales por 6-3, 6-4 y 6-4 para conseguir por primera vez un lugar entre los mejores 16 del US Open.
Cerúndolo igualó su mejor actuación en un Grand Slam
La clasificación a octavos también le permitió igualar su mejor resultado histórico en un Grand Slam. Antes de esta edición había llegado a esa instancia en Roland Garros 2023 y 2024, además del Australian Open 2026.
El rendimiento en Flushing Meadows significó además una recuperación para Cerúndolo después de una gira norteamericana que no había comenzado de la mejor manera. Previamente había acumulado un triunfo y tres derrotas y quedó eliminado en sus estrenos en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati.
En Nueva York, en cambio, consiguió encadenar tres victorias y acceder por primera vez a la segunda semana del torneo. La ilusión de superar definitivamente la barrera de los octavos terminó ante un Blockx que volvió a imponerse en un enfrentamiento entre ambos.
Blockx volvió a imponerse ante el argentino
El antecedente inmediato también había terminado favorable al europeo. Cerúndolo y Blockx se enfrentaron en mayo por los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, sobre polvo de ladrillo, y el belga ganó aquella vez por 7-6 (8) y 6-2.
Blockx, ubicado en el puesto 34 del ranking ATP, llegó al partido frente al argentino después de protagonizar otra de las sorpresas del torneo. En la ronda anterior había eliminado al italiano Flavio Cobolli, número seis del mundo, por 6-7 (4), 6-3, 6-0 y 6-3.
En su primera presentación en el Arthur Ashe Stadium, el joven belga consiguió otro triunfo importante y avanzó a los cuartos de final. En esa instancia enfrentará al ganador del partido entre el estadounidense Learner Tien y el ruso Karen Khachanov.