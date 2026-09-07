Revelaron el estado de salud de Leclerc tras el accidente en el GP de Italia

El estado de salud de Charles Leclerc tras el accidente en el GP de Italia generó preocupación luego de que el piloto de Ferrari chocara a más de 170 kilómetros por hora durante la segunda vuelta de la carrera. El monegasco salió sin lesiones del centro médico, pero confirmó que se sometería a nuevos estudios.

Leclerc perdió el control de su Ferrari SF-26 a la salida de la curva Parabólica, uno de los sectores de mayor velocidad del circuito de Monza. El impacto lateral contra las barreras provocó su abandono y obligó a interrumpir la competencia.

El piloto pudo salir por sus propios medios del monoplaza y caminó detrás de la protección. Cuando se sentó sobre el césped, fue observado aturdido mientras los comisarios le preguntaban por su estado.

La preocupación por su visión

Leclerc reveló que su principal preocupación después del choque fue una alteración temporal en la visión del ojo derecho. También manifestó dolores en diferentes partes del cuerpo, aunque los consideró propios de un impacto de esa magnitud.

“Estoy bien. El cuello está bien, solo la vista me daba algún problema al principio. El ojo derecho no me daba una buena visión, pero ahora está todo bien, así que era lo que más me preocupaba apenas bajé del auto”, explicó.

“Después, un poco de dolor aquí y allá, que es normal después de un accidente así, así que nada más”, añadió el piloto en declaraciones a un medio especializado.

La atención médica en el circuito

En primera instancia, Leclerc fue asistido por Ian Roberts, médico de la Federación Internacional del Automóvil. Posteriormente, fue trasladado al centro médico del autódromo para someterse a una evaluación.

Los primeros estudios no detectaron lesiones. Sin embargo, por la velocidad del impacto y los síntomas manifestados tras el accidente, el corredor decidió realizarse controles adicionales.

“Creo que me haré algunos controles adicionales que todavía tenemos que hacer de mi lado, probablemente esta noche y mañana, para asegurarnos de que estaré completamente bien para Madrid”, anticipó.

Los estudios antes de la próxima carrera

La siguiente fecha del calendario se disputaría en Madrid, por lo que el piloto necesitaba confirmar que se encontraba en condiciones físicas para volver a competir.

“Debería ser así, pero es mejor ser prudentes”, concluyó Leclerc al referirse a su posible participación en el próximo Gran Premio.

El equipo Ferrari quedó a la espera de los resultados de las evaluaciones. Hasta el momento, el piloto no había informado lesiones que pusieran en duda su presencia, aunque la confirmación dependería de los controles médicos.

Cómo se produjo el accidente

Leclerc había largado desde la tercera posición debido a una penalización aplicada a Oscar Piastri. Poco antes del choque, perdió ese lugar con Max Verstappen durante la frenada de Ascari y comenzó a defenderse del piloto australiano.

La secuencia se inició cuando el monegasco ya había ingresado a la Parabólica y aceleró a la salida. El auto se abrió, pisó la canaleta ubicada sobre la franja verde, más allá de la línea blanca, y perdió adherencia.

El eje trasero se descontroló en una zona de alta velocidad y elevada exigencia para los neumáticos. El Ferrari giró e impactó de costado contra las defensas.

Según informó el medio especializado Planet F1, el monoplaza sufrió daños de consideración y el choque generó una desaceleración estimada de entre 50 y 60 fuerzas G.

Esa medición implicó que el cuerpo del piloto soportó durante un instante una carga equivalente a entre 50 y 60 veces su peso. El ángulo lateral del impacto incrementó la preocupación por posibles lesiones.

La violencia del choque también dañó las barreras de protección. La dirección de carrera desplegó inicialmente el Safety Car y luego mostró la bandera roja para permitir que los auxiliares repararan el sector.

Leclerc explicó qué pudo haber ocurrido

El piloto consideró que la pérdida de control no estuvo relacionada únicamente con haber superado la línea blanca. Según indicó, habría existido una diferencia en la entrega de potencia respecto de la vuelta anterior.

“No diría que ese sea el problema. Creo que entre la primera y la segunda vuelta hubo una pequeña diferencia en el modo de entrega de la potencia”, explicó en diálogo con Motorsport.

“Lo revisaremos, pero no quiero comentar demasiado antes de mirar los datos y confirmarlo al 100%. Es muy frustrante, pero ya está, no puedo cambiar el resultado”, agregó.