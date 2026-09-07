Wanda Nara contó qué hizo con las "fotos hot" que le mandaba a uno de sus ex

La empresaria y conductora Wanda Nara mantuvo una comunicación con sus seguidores durante la tarde del domingo y sorprendió al confesar qué fue lo que hizo con las fotos íntimas que le mandaba a Mauro Icardi, cuando el futbolista era su pareja.

Al ser consultada sobre cuál era "la foto más hot" que tenía en su galería, la conductora reconoció que decidió publicar las imágenes ella misma para evitar que en algún momento se filtraran durante su polémica guerra mediática con su expareja.

"Hace tiempo que subí a Only todas las fotos hot que le mandaba a mi ex, por miedo a que se filtren. Preferí anticiparme y hacerlas dinero", confesó a sus más de 17 millones de seguidores, según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En otro de sus diálogos con sus seguidores, habló sobre la situación actual con sus dos exesposos y los hijos que comparten, en medio del escándalo por su público cruce con Maxi López por sus declaraciones en PH: Podemos hablar y tras solicitar la suspensión de la responsabilidad parental de Mauro Icardi.

Ante la consulta de cómo están sus hijos y ella, expresó: "Los nenes con Max estos días, las nenas con Mau hasta que empiece a trabajar. Yo súper bien haciendo valijas".

¿Cuánto cuestan las imágenes de Wanda Nara?

Hace ya más de un año que la conductora se abrió una cuenta en la reconocida plataforma azul de contenido explícito, en la que decide mostrar "su lado más caro del deseo" con al menos 234 publicaciones, que reúnen 90 mil me gusta en total, de acuerdo a los números que muestra la página.

Por este mes, Wanda deja acceder a sus fotos más íntimas al bajo costo de 4 dólares por un mes de duración. El monto va incrementando de acuerdo al tiempo elegido de suscripción, pero todos tienen un descuento activo. (Fuente: NA)