El nuevo look de Oriana Sabatini: dejó atrás el pelo negro y apareció con un corte bob rubio

Oriana Sabatini mostró en Instagram un cambio de look con cabello rubio claro y corte bob. La publicación recibió miles de reacciones y comentarios, entre ellos los de Paulo Dybala, Catherine Fulop y María Becerra.
Oriana Sabatini mostró su nuevo look con pelo rubio y corte bob este domingo a través de una serie de imágenes que publicó en Instagram. La cantante y actriz dejó atrás el cabello negro con el que se había mostrado durante el último tiempo y exhibió el proceso de transformación ante sus seguidores.
La artista, que reunió casi siete millones de seguidores en esa red social, eligió un tono rubio claro acompañado por un corte bob con efecto húmedo. Las fotografías fueron tomadas durante una sesión de maquillaje y peluquería.
En las primeras imágenes, Sabatini apareció en primer plano con el cabello peinado hacia un costado y sujetado con clips. El cambio de color estuvo acompañado por un maquillaje en tonos lilas y delineado.
Las imágenes que compartió Oriana Sabatini
La publicación también incluyó fotografías del detrás de escena del proceso. En ellas se observaron productos, herramientas y distintos momentos del trabajo realizado para modificar su imagen.
En otras postales, Sabatini posó sentada con una campera de cuero marrón, un top negro y jeans, mientras mostraba el resultado de la transformación.
El cambio respecto de su imagen anterior estuvo centrado principalmente en el color y el largo del cabello, ya que la artista había utilizado durante los últimos años distintas variantes de tonos oscuros.
Cómo reaccionaron sus seguidores
Las imágenes generaron comentarios entre los seguidores de la cantante. “¿Perdón?”, “¿Qué?” y “¡Wow! ¡Qué cambio!”, fueron algunos de los mensajes publicados en respuesta a las fotografías.
También reaccionaron personas del entorno de Sabatini, entre ellas su esposo, el futbolista Paulo Dybala, y su madre, Catherine Fulop.
A ellos se sumaron figuras como María Becerra, Cami Mayan y Blair, quienes interactuaron con la publicación en la que la artista presentó su nueva imagen.
Los anteriores cambios de look de Oriana Sabatini
No fue la primera vez que Sabatini modificó su apariencia y mostró el resultado a través de las redes sociales. En noviembre de 2022 había realizado otra transformación para acompañar el lanzamiento de su canción “Chin chin”.
En aquella oportunidad, la cantante eligió un flequillo corto y cejas decoloradas, una imagen que también generó comentarios entre sus seguidores y personas de su entorno.
Cande Tinelli había reaccionado entonces al cambio y le escribió: “Ese flequillo necesito que te lo dejes para siempre”. Catherine Fulop y Delfina Chaves también dejaron mensajes en aquella publicación.
Pocos meses después, en enero de 2023, Sabatini volvió a modificar su cabello y optó por un flequillo más largo y abierto. La cantante mostró aquella transformación mediante una fotografía tomada frente a un espejo. Entre las reacciones que recibió aparecieron comparaciones con su tía, la extenista Gabriela Sabatini.
En esta oportunidad, Oriana volvió a utilizar Instagram para presentar una modificación de su imagen y documentó parte del proceso que terminó con su cabello rubio y un corte bob.