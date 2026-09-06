De Pío XII a León XIV: la historia del cáliz que volverá a utilizar un papa en Argentina

El cáliz centenario que utilizará León XIV en Argentina fue confeccionado para el XXXII Congreso Eucarístico Internacional de 1934 y pasó por las manos de distintas figuras de la Iglesia que posteriormente llegaron al pontificado. La pieza será empleada por el Papa durante la misa que celebrará en Buenos Aires en el marco de su visita apostólica al país.

El cáliz fue utilizado por el entonces cardenal Eugenio Pacelli, quien llegó a Buenos Aires como legado pontificio para el Congreso Eucarístico y posteriormente fue elegido papa Pío XII. También lo empleó san Juan Pablo II durante sus visitas a la Argentina de 1982 y 1987.

Años después, la pieza fue utilizada por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, antes de su elección como papa Francisco en 2013. Con la celebración prevista durante la visita de León XIV, el cáliz volverá a formar parte de una misa presidida por un pontífice en suelo argentino.

Una pieza creada para el Congreso Eucarístico de 1934

El rector de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, presbítero Alejandro Russo, explicó a AICA que el cáliz había sido elaborado específicamente para uno de los acontecimientos religiosos realizados en la Argentina durante el siglo XX.

“Este cáliz fue confeccionado para las celebraciones del Congreso Eucarístico Internacional de 1934 en Buenos Aires. Lo usó tanto en la misa de apertura como en la misa de clausura el cardenal Pacelli, legado papal para el Congreso, que pocos años después sería el papa Pío XII”, señaló.

Después del Congreso, la pieza permaneció vinculada a la vida litúrgica de la Iglesia de Buenos Aires. Durante décadas estuvo bajo custodia de la Archicofradía del Santísimo Sacramento de la Iglesia Catedral y fue reservada para determinadas celebraciones de la arquidiócesis.

Cómo es el cáliz que utilizará León XIV

La pieza fue realizada por los orfebres Pallarols bajo un diseño neobarroco de tipo pontifical. Para su confección se utilizó plata fundida, calada y cincelada, además de aplicaciones de oro y distintas piedras.

Entre los elementos ornamentales se encuentran espigas de trigo, racimos de uva y otros motivos vinculados con la Eucaristía. El astil contiene querubines y mascarones, además de piedras de topacio y lapislázuli.

Sobre una de las gemas fue grabada la palabra “PAX”, que significa “Paz” en latín. La ornamentación incluyó además representaciones de san Pedro, san Pablo y san Juan Evangelista.

Oro y piedras donados por familias de Buenos Aires

El cáliz también incorporó los escudos del papa Pío XI y del entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Santiago Copello. Esmaltes azules, perlas y otras piedras ornamentales completaron su composición.

Russo explicó que parte de los materiales empleados para su realización surgieron de aportes particulares. “Fue construido con oro, plata y piedras preciosas donadas por las familias de Buenos Aires como homenaje a Cristo Eucarístico y como expresión de adhesión al Santo Padre”, afirmó.

De esta manera, la pieza quedó vinculada desde su origen al Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Buenos Aires entre el 10 y el 14 de octubre de 1934.

Los papas que utilizaron el histórico cáliz

Uno de los aspectos de la historia de la pieza estuvo relacionado con quienes la emplearon antes de convertirse en pontífices. “Podríamos decir que lo usaron dos papas en potencia: el cardenal Pacelli y el cardenal Bergoglio”, explicó Russo.

Pacelli participó del Congreso de 1934 como representante del papa Pío XI y cinco años después, en 1939, fue elegido pontífice con el nombre de Pío XII. Bergoglio, por su parte, utilizó el cáliz durante su etapa como arzobispo porteño y fue elegido papa Francisco en 2013.

“También lo usaron el papa Pío XII, san Juan Pablo II en sus dos visitas a la Argentina y ahora lo utilizará el papa León”, agregó el rector de la Catedral.

Los arzobispos de Buenos Aires que también lo utilizaron

A lo largo de su historia, el cáliz también fue empleado por distintos arzobispos porteños durante celebraciones litúrgicas. Entre ellos estuvieron Santiago Copello, Fermín Lafitte, Antonio Caggiano, Juan Carlos Aramburu, Antonio Quarracino, Jorge Bergoglio y Mario Poli.

Su utilización quedó limitada a determinados acontecimientos de la Iglesia debido tanto a su historia como a las características de los materiales empleados en su elaboración.

Dónde se conserva el cáliz

La pieza permaneció resguardada en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires bajo medidas específicas de conservación y seguridad. “Se conserva en el tesoro de la catedral y se utiliza solamente para ocasiones muy particulares”, indicó Russo sobre el tratamiento que recibió el cáliz.

Durante la visita de León XIV a la Argentina, la pieza volverá a ser retirada del tesoro para una celebración papal. Así, el cáliz confeccionado en 1934 volverá a ser utilizado en Buenos Aires después de haber formado parte de celebraciones encabezadas por Pacelli, Juan Pablo II y Bergoglio.