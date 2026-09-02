Confirmaron el operativo del papa León XIV en Córdoba: esperan más de 1,5 millones de personas

El Gobierno de Córdoba avanza con los preparativos para recibir al papa León XIV y estima que más de 1,5 millones de personas podrían movilizarse durante su visita a la provincia. La actividad central será una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, explicó que ya se realizaron recorridas por los principales puntos que integrarán el itinerario del Pontífice. De las reuniones participaron autoridades del Vaticano y representantes de los gobiernos nacional y cordobés.

Entre ellos estuvieron el nuncio apostólico y José Jairo Salas, señalado por Quinteros como la persona enviada por el Papa para trabajar en la organización. También participaron funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Cómo será el recorrido del Papa

El funcionario confirmó tres lugares centrales dentro de la agenda del papa León XIV en Córdoba. La primera gran actividad tendrá lugar en FAdeA, donde se celebrará la misa prevista como uno de los momentos de mayor convocatoria.

Predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Posteriormente, el Pontífice se trasladará hacia el Arzobispado, donde está previsto que almuerce. Más tarde participará de una actividad en la Catedral de Córdoba antes de dirigirse nuevamente al aeropuerto.

De acuerdo con el cronograma que se maneja hasta el momento, alrededor de las 18 partiría rumbo a Buenos Aires. La visita al país contempla además otras actividades en la capital argentina.

Cortes y un posible asueto

Uno de los principales desafíos será el movimiento de personas. Quinteros anticipó que Circunvalación y avenida Colón tendrán cortes y que el centro de la ciudad permanecerá con fuertes restricciones desde 24 horas antes de la llegada.

Catedral de Córdoba.

El gobernador Martín Llaryora también analiza disponer un asueto administrativo extraordinario si no existe previamente una decisión similar por parte del Gobierno nacional.

“Es una actividad absolutamente inédita e histórica para Córdoba, con más de un millón y medio de personas en la calle”, sostuvo Quinteros al dimensionar el despliegue que preparan las autoridades.

El antecedente de Juan Pablo II

El ministro pidió paciencia a los vecinos que deban circular por las zonas alcanzadas por el operativo. “Vamos a abocarnos solamente a la visita del Papa y creo que toda la provincia va a estar pendiente”, manifestó.

Como referencia, recordó que Juan Pablo II visitó Córdoba en 1987 y reunió entonces a unas 500.000 personas. Las autoridades consideran que la mejora de la conectividad y de las vías de acceso permitirá una convocatoria considerablemente mayor en esta oportunidad.

La visita del papa León XIV será una de las actividades religiosas de mayor magnitud que haya recibido Córdoba en las últimas décadas. Los detalles definitivos sobre cortes, accesos y medidas de seguridad serán comunicados a medida que se acerque la fecha.