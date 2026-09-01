Anticipan un fuerte descenso de temperaturas hacia el fin de semana en Entre Ríos

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipó una semana con condiciones mayormente estables, escasas probabilidades de precipitaciones y un marcado descenso de las temperaturas hacia el fin de semana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), después de jornadas relativamente templadas, el frío volverá a sentirse con fuerza desde el viernes y se profundizará durante el sábado, domingo y lunes.

Según los datos difundidos por el organismo nacional, este miércoles 2 de septiembre se presentará con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que podría alcanzar los 24 grados. Durante las primeras horas se prevén bancos de niebla, mientras que posteriormente el cielo presentará menor nubosidad. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0%.

Para el jueves 3, las condiciones continuarían estables. La mínima rondará los 13 grados y la máxima llegaráía a los 21 grados, con cielo entre mayormente nublado y despejado según el momento de la jornada. Tampoco se anuncian lluvias, por lo que será la última jornada con registros térmicos relativamente agradables antes del ingreso del aire más frío.

El frío comenzará a sentirse desde el viernes

El cambio más significativo llegará el viernes 4 de septiembre. Para esa jornada, el organismo meteorológico anticipó una mínima de 9 grados y una máxima de apenas 18 grados. El cielo permanecerá con poca nubosidad y no se esperan precipitaciones, aunque comenzará a percibirse el descenso térmico que marcará el fin de semana.

La baja de las temperaturas será todavía más pronunciada durante el sábado 5. El termómetro podría descender hasta los 7 grados durante las primeras horas, mientras que la máxima solamente alcanzaría los 16 grados. El cielo se mantendría entre ligeramente y parcialmente nublado y, nuevamente, sin probabilidades significativas de lluvias.

El escenario previsto muestra que el descenso no será solamente en las temperaturas mínimas. También las máximas quedarán considerablemente por debajo de los valores registrados durante la mitad de la semana: de los 24 grados previstos para el miércoles se pasará a apenas 16 grados el sábado. Así, en pocos días se producirá una diferencia de unos ocho grados en las máximas.

Domingo con apenas 3 grados de mínima

El domingo 6 de septiembre será una de las jornadas más frías del período analizado. Según el pronóstico exhibido por el SMN, la mínima descenderá hasta los 3 grados, mientras que la máxima alcanzará solamente los 12 grados. Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado y hacia la tarde y noche habría menor cobertura nubosa.

La probabilidad de precipitaciones continuará siendo muy baja: el organismo indicó entre 0% y 10% para algunos momentos de la jornada. De esta manera, el principal fenómeno meteorológico durante el fin de semana no estará asociado a las lluvias sino al marcado descenso de las temperaturas.

El enfriamiento se profundizará incluso al comenzar la próxima semana. Para el lunes 7 de septiembre, el SMN anticipó una temperatura mínima de apenas 2 grados, la más baja contemplada en el pronóstico extendido disponible, y una máxima cercana a los 14 grados. El cielo se presentaría con escasa a moderada nubosidad y sin lluvias previstas.