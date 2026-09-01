"Miércoles mayores": invitan a un encuentro con juegos para mantener la mente activa

El ciclo Miércoles mayores tendrá un encuentro de juegos y ejercicios cognitivos este miércoles, de 15 a 17, en Casa Grande, ubicada en Andrés Pazos 35, frente a la Escuela Normal de Paraná. La actividad será gratuita y estará destinada a personas de 60 años en adelante, con el objetivo de compartir herramientas para mantener la mente activa.

La propuesta se enmarcó en el Programa de Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. En diálogo con Elonce, el facilitador Gustavo Trupiano explicó que la jornada combinará actividades con un espacio de conversación sobre los hábitos cotidianos de los participantes.

“El encuentro mañana puntualmente va a ser de juegos y ejercicios cognitivos”, adelantó. También señaló que buscarán conversar sobre la importancia de la ejercitación y las distintas maneras de incorporar estimulación cognitiva a la vida diaria.

Juegos y experiencias para compartir

Además de los ejercicios, los asistentes podrán contar qué actividades realizan habitualmente para mantenerse activos. A partir de esas experiencias, la propuesta buscará reconocer prácticas que ya forman parte de sus rutinas y explorar otras posibilidades.

Trupiano explicó que la intención será escuchar “qué hacen en su día a día para mantenerse activos” y conocer sus experiencias para “ver qué opciones hay también para agregar un poco de estimulación cognitiva”.

Sobre la convocatoria, precisó que estará dirigida, en principio, a personas de 60 años en adelante y remarcó: “Es totalmente gratuito”. El encuentro se desarrollará en el salón ubicado hacia el frente al ingresar al establecimiento.

Qué pueden llevar los participantes

El facilitador sugirió asistir con ropa cómoda, ya que la jornada podría incluir algunas actividades de movimiento. “Algunos ejercicios de movimientos probablemente hagamos”, comentó, al describir la dinámica prevista.

También indicó que quienes lo deseen podrán llevar elementos para tomar apuntes, aunque no será un requisito. “Si quieren llevar para anotar, pueden llevarlo tranquilamente”, expresó.

El mate también podrá acompañar la actividad. La invitación apuntó a generar un espacio de participación e intercambio, en el que cada asistente pueda sumarse con aquello que le resulte cómodo para compartir la tarde.

Un ciclo con distintas temáticas sobre las vejeces

Miércoles mayores ya lleva varios meses de desarrollo y contó con otros encuentros. Trupiano aclaró que cada jornada aborda una temática específica y convoca a un disertante o coordinador para trabajar sobre ese eje.

Invitan a ciclo "Miércoles mayores" para mantener la mente activa

Entre los temas que integraron la propuesta mencionó la ejercitación cognitiva, las actividades físicas y el envejecimiento saludable. Las mesas de diálogo buscaron abordar diferentes aspectos de esta etapa de la vida.

El facilitador destacó que pensar cómo se desea transitar la vejez implica una tarea sostenida. “Es un trabajo que se hace durante toda la vida”, sostuvo, y remarcó que “el envejecimiento es un proceso de la vida”.