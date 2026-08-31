Paraná será sede del 21° Encuentro de Comunidades de Habla Alemana de América Latina

REDACCIÓN ELONCE
Del 3 al 6 de septiembre, el Centro Provincial de Convenciones recibirá a representantes de Argentina y otros países de Latinoamérica. Habrá talleres, gastronomía, expresiones artísticas y actividades para recuperar el idioma, las raíces y las tradiciones.
El Encuentro de Comunidades de Habla Alemana de América Latina celebrará su 21ª edición del 3 al 6 de septiembre en Paraná, con una nutrida agenda en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). En diálogo con Elonce, el presidente del Comité Internacional, José Gareis, y el coordinador del Comité Nacional, Sebastián Tomassi, brindaron detalles de la propuesta e invitaron a participar de las diferentes actividades.
La apertura será el jueves 3, con las acreditaciones previstas para las 15 horas y el comienzo de las actividades a partir de las 16 horas. El programa incluirá ponencias, talleres y propuestas simultáneas en dos salas, con espacios destinados tanto a especialistas como al público interesado en acercarse a la cultura de las comunidades de habla alemana.
"Habrá talleres de conversación en alemán, conversatorios sobre alemanes del Volga, propuestas lúdicas para docentes y alumnos, gastronomía con recetas en vivo, degustaciones y grupos coreográficos", adelantaron los organizadores. También participarán autores de libros y habrá stands culturales de instituciones vinculadas con Alemania, Austria, Luxemburgo y Suiza.
Representantes de Argentina y otros países
La programación continuará durante toda la jornada del viernes 4. Esa fecha coincidirá con el Día Nacional del Inmigrante y tendrá como uno de sus puntos destacados una gala en el Teatro Municipal 3 de Febrero, organizada por la Unión de Colectividades de Entre Ríos.
El encuentro reunirá a representantes de diferentes provincias argentinas, entre ellas Santa Fe, Chaco, Buenos Aires, Chubut y Misiones. También se espera la participación de delegaciones y referentes provenientes de Brasil, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay.
Uno de los objetivos centrales será fortalecer la transmisión del idioma y recuperar expresiones que forman parte de la identidad de las comunidades. "La idea es que se empiece a hablar y trabajar en la educación, no solamente el idioma alemán, sino también el dialecto de los alemanes del Volga", explicaron.
Gastronomía, cultura y tradiciones
Las entidades participantes tendrán espacios propios dentro del CPC para exhibir elementos vinculados con su historia. Se sumarán museos y propuestas gastronómicas, entre ellas una cocina en vivo impulsada por representantes de Aldea Protestante, además de degustaciones de comidas y cerveza.
"Esto tiene que ver con mantener vivas las tradiciones", remarcaron Tomassi y Gareis. En ese sentido, destacaron que existen en Paraná más de cinco instituciones relacionadas con la enseñanza del alemán, además de universidades que incorporaron el idioma dentro de sus propuestas académicas.
Las actividades buscan además acercar a las nuevas generaciones. Según explicaron, algunos jóvenes se interesan por el alemán para reconstruir su historia familiar, mientras que otros lo hacen por razones educativas y académicas. También participarán fundaciones que promueven intercambios y experiencias culturales.
Una gala por el Día del Inmigrante
El viernes 4, el Teatro 3 de Febrero será escenario de una gala con cuerpos de baile, coros y distintas representaciones artísticas de las colectividades. "Es un homenaje para aquellos inmigrantes que llegaron a la República Argentina y también para aquellos que los recibieron con los brazos abiertos", señalaron.
El sábado 5 continuarán las actividades y por la noche se realizará la cena de gala de cierre en el CPC. Finalmente, el domingo 6 por la mañana tendrá lugar una plantación de un árbol como "símbolo de hermandad entre los pueblos".
"Los esperamos del 3 al 6 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Serán todos muy bienvenidos", expresaron los organizadores. Las actividades abiertas tendrán entrada libre y gratuita, aunque solicitaron realizar una inscripción previa para facilitar la organización.