El fotógrafo paranaense que retrató los últimos partidos de Messi en la Selección: “La gente iba a ver una obra de arte”

El fotógrafo paranaense Jano Colcerniani retrató a Lionel Messi durante sus últimos partidos con la Selección Argentina y, tras conocerse el anuncio del retiro del capitán, compartió con Elonce algunas de las historias que vivió detrás de cámara. Desde la fascinación que generaba el rosarino entre periodistas de todo el mundo hasta la búsqueda de una imagen diferente, recordó una experiencia que marcó su trayectoria profesional.

“El Mundial fue una cosa súper linda, importante, grande”, expresó Colcerniani. Según relató, inicialmente su objetivo era fotografiar a la Selección Argentina y conseguir el mejor material posible, aunque con el correr de los partidos comprendió que había un protagonista que concentraba prácticamente todas las miradas.

“Messi era el centro de todo. No de Argentina: del Mundial era Messi el centro”, afirmó. El reportero gráfico destacó que esa admiración atravesaba nacionalidades y explicó que numerosos espectadores acudían a los estadios principalmente para observar al capitán argentino.

“La gente iba a ver una obra de arte”

Colcerniani comparó la dimensión que alcanzó Messi con la de las grandes estrellas internacionales de la música. “La gente lo consideraba como un rockstar, era Mick Jagger prácticamente”, graficó.

Para el fotógrafo paranaense, muchos espectadores no concurrían solamente para observar un partido de fútbol o al seleccionado argentino. “La gente iba a ver una obra de arte”, expresó sobre la expectativa que generaba cada aparición del futbolista.

En ese contexto, recordó que entre los reporteros gráficos extranjeros existía la convicción de que estaban documentando los últimos partidos mundialistas del capitán. Colcerniani, sin embargo, sostenía una postura diferente. “Yo les decía: ‘No, no es el último Mundial de Messi. Messi tiene mucho hambre todavía’”, recordó.

La noticia que lo dejó “perplejo”

Incluso después de la final, mientras los fotógrafos permanecían en la sala de prensa enviando sus imágenes, las conversaciones giraban alrededor de la posibilidad de que Messi no disputara otra Copa del Mundo.

“Yo les decía: ‘No, Messi va a llegar al séptimo, va a batir un récord, está intacto. Tendrá menos velocidad dentro de cuatro años, pero es un animal, un tipo inmortal’”, relató Colcerniani.

Por ese motivo, conocer ahora la decisión del futbolista tuvo un impacto especial para quien pasó numerosas horas siguiéndolo a través del lente. “Hoy, cuando leí la noticia, que la vi por televisión, me quedé perplejo y súper triste”, confesó ante Elonce.

El desafío de conseguir la foto de Messi

Colcerniani también reveló algunos detalles del trabajo detrás de las fotografías. Durante una de sus coberturas tuvo tres encargos diferentes y uno de ellos, para una empresa brasileña, consistía exclusivamente en obtener imágenes del capitán.

“Era solo fotos de Messi, 10 o 12 fotos por partido”, explicó. Esa exigencia condicionaba incluso la elección de la ubicación en el campo de juego, ya que necesitaba garantizarse suficientes minutos para retratar al futbolista.

El paranaense contó que habitualmente elegía fotografiar de frente a la Selección durante el primer tiempo. “Messi es grande. Yo decía: ‘Por ahí se lesiona, por ahí se cansa, me lo sacan’. Entonces, el primer tiempo tengo 45 minutos para sacarle fotos a él”, explicó.

Los gestos de Messi hacia su familia

En uno de los encuentros, sin embargo, Messi ingresó durante el segundo tiempo. Ante esa situación, Colcerniani pidió autorización para ubicarse cerca de la mitad de la cancha y consiguió un lugar que terminó proporcionándole imágenes especiales.

Detrás de su posición se encontraba la familia del futbolista. “Cada vez que hacía un gol venía y se lo dedicaba a la familia y hacía gestos a la familia”, recordó.

Aquella ubicación le permitió registrar una faceta diferente del capitán. “Por ahí no saqué tantas jugadas, pero saqué muchos gestos de él que me impactaron porque Messi me parecía que no era así de sonreír tanto, de hacer señas, corazoncito. Tuve suerte ese día, la verdad”, señaló.

La imagen de Messi que quedó en su memoria

Entre las numerosas fotografías tomadas durante las coberturas, existe una imagen que Colcerniani conserva especialmente en su memoria: Messi dominando la pelota.

El fotógrafo paranaense que retrató los últimos partidos de Messi

“La que más me llama la atención es la que él tiene la pelota pegada en el pie. Es algo maravilloso para mí”, expresó. También destacó las imágenes de los festejos y la euforia mostrada por el capitán después de convertir.

Según su mirada como fotógrafo, esa expresividad también mostraba una faceta particular del futbolista. “Messi en su carrera no ha cantado los goles con tanta alegría o efusividad como hizo en este Mundial”, recordó.

Colcerniani destacó especialmente “la cara de alegría, el festejo, por demás largo” que pudo registrar durante aquellos encuentros. Imágenes que, después del anuncio del retiro, adquieren para el fotógrafo paranaense un significado diferente y forman parte del registro de una etapa histórica de la Selección Argentina.