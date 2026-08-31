La Corte Suprema fijó un presupuesto de $495.049 millones para 2027 y pidió más fondos

Requirió la incorporación de los remanentes de recursos de ejercicios anteriores.

La Corte Suprema fijó su presupuesto 2027 en $495.049.855.166, estableció en 4.732 la cantidad de cargos de su planta de personal y aprobó el plan de obras previsto para el próximo ejercicio. La decisión quedó formalizada mediante la Acordada 22/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida había sido firmada el 27 de agosto y ratificó el presupuesto previamente aprobado mediante la Acordada 18/2026, del 3 de agosto. Además del monto destinado a gastos, el máximo tribunal avanzó con distintos requerimientos vinculados con los recursos necesarios para su funcionamiento.

En ese marco, la Corte solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que incorpore al presupuesto del tribunal los remanentes de recursos correspondientes a ejercicios anteriores. También requirió sumar los aportes contemplados en el último párrafo del artículo 2° de la Ley 23.853, que regula aspectos relacionados con los recursos del Poder Judicial de la Nación.

La Corte aprobó la planta de personal y el plan de obras

La Acordada 22/2026 estableció que la planta de personal de la Corte Suprema estará integrada por 4.732 cargos durante el ejercicio 2027. La decisión acompañó la determinación del presupuesto general de gastos.

El máximo tribunal también aprobó el plan de obras correspondiente al próximo año. Los trabajos previstos se encuentran detallados en los anexos que habían acompañado la Acordada 18/2026, mediante la cual se realizó la aprobación inicial de las partidas.

Para adoptar la resolución, la Corte tuvo en consideración el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Nación para 2027 remitido por el Consejo de la Magistratura. Esa propuesta había quedado registrada mediante la Resolución 154/2026.

El pedido de recursos al Poder Ejecutivo

Uno de los puntos centrales de la decisión estuvo relacionado con los recursos financieros que la Corte reclamó incorporar a su presupuesto. En particular, solicitó que se contemplen los remanentes provenientes de ejercicios anteriores.

A su vez, el tribunal pidió incorporar los aportes establecidos por la Ley 23.853. Esa normativa establece el régimen de autarquía judicial y contempla mecanismos para conformar los recursos económicos destinados al funcionamiento del Poder Judicial de la Nación.

El presupuesto del Consejo de la Magistratura

En la misma acordada, los ministros resolvieron remitir el Presupuesto de Gastos del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación correspondiente al ejercicio 2027.

El documento había sido registrado a través de la Resolución 154/2026 y fue enviado junto con sus respectivos anexos. El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la administración de distintos recursos del Poder Judicial y la elaboración de su anteproyecto presupuestario.

Quiénes firmaron la acordada

La Acordada 22/2026 fue suscripta por los integrantes de la Corte Suprema Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Gerardo Gabriel Prataviera.

Según quedó establecido en el documento oficial, la decisión se adoptó conforme a las reglas previstas en las acordadas 15/2023 y 12/2024. El texto ordenó además realizar las comunicaciones correspondientes y proceder con su publicación y registro.

De esta manera, quedó formalizado el presupuesto del máximo tribunal para 2027, junto con su estructura de personal, el programa de obras y los pedidos de incorporación de recursos formulados al Poder Ejecutivo Nacional.